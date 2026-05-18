4.5 مليارات درهم تصرفات قياسية لعقارات دبي في مستهل الأسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الاثنين، 4.5 مليارات درهم تمت عبر 1333 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1065 مبايعة بقيمة 2.2 مليار درهم، منها 34 مبايعة لأراضٍ، و1000 مبايعة لوحدات سكنية 31 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.7 مليار درهم تمت عبر 167 معاملة، منها 51 رهناً لأرض، و90 رهناً لوحدات سكنية، و26 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 101 هبة بقيمة 509 ملايين درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة موتور سيتي رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 586 مليون درهم، كما رهنت قطعة أرض أخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 555 مليون درهم.