8.6 مليارات مبيعات عقارات دبي التجارية في 11 شهراً



حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة كبيرة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2024، حيث نمت بنسبة 43.3% مقارنة بنفس الفترة من 2023، وتجاوزت كذلك كامل مبيعات 2023 بأكمله، مما يعكس استمرار قوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشر على توسع الشركات والأعمال في الإمارة.



وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 8.6 مليارات درهم عبر 3968 صفقة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2024 بنمو 43.3% مقارنة بنفس الفترة من 2023، والتي بلغت فيها 6 مليارات درهم عبر 3554 صفقة. لكنها تجاوزت قيمة مبيعات العقارات التجارية خلال 2023 بأكمله، والذي بلغت فيه 6.5 مليارات درهم عبر 3883 صفقة بنمو 32.3%.



ويعكس النمو القوي لمبيعات العقارات التجارية استدامة وتطور الاقتصاد المحلي وزيادة الثقة في بيئة الأعمال، مما يعزز جاذبية المدينة للاستثمارات الدولية، كما يشير الطلب المتزايد وخاصة على المكاتب ذات الدرجة الممتازة إلى تنوع القطاعات الاقتصادية مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة وقدرة الإمارة على جذب المزيد من المؤسسات الإقليمية والعالمية والتي تسعى إلى الاستقرار والانطلاق من المنطقة.



وتوزعت المبيعات خلال الفترة المذكورة على 6 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 2775 صفقة، و2.6 مليار درهم للمحال التجارية نتجت عن 1193 صفقة. واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 5.4 مليارات درهم عبر 2618 صفقة.



وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة 567 مليون درهم عبر 157 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 1.5 مليار درهم عبر 604 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.08 مليار درهم عبر 589 صفقة.

وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 1176 صفقات بقيمة 2.8 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 878 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 31 صفقة بقيمة 509 ملايين درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 141 صفقة بقيمة 346 مليون درهم.



ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة مثل مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق صفقتي بيع لعقارين مكتبين قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري قيمة كل منهما 83 مليون درهم، كما بيع عقار مكتبي آخر على الخارطة في نفس المنطقة بقيمة 75 مليون درهم، إلى جانب بيع عقار في منطقة برج خليفة بقيمة 50 مليون درهم.