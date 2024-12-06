6.18 مليارات درهم تصرفات دبي العقارية في 3 أيام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع 6.18 مليارات درهم، نتجت عن 4085 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 1924 مبايعة بقيمة 4.8 مليارات درهم، و443 صفقة رهون عقارية بقيمة 1.04 مليار درهم، و298 معاملة هبة بقيمة 348 مليون درهم، وامتد هذا الأسبوع إلى 3 أيام عمل فقط بعد عطلة يومين بمناسبة عيد الاتحاد. وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 157 مبايعة لأراضٍ، و1556 مبايعة لوحدات سكنية و211 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 106 رهون لأراضٍ، و586 رهناً لوحدات سكنية، و67 رهناً لمبانٍ.

وحلت منطقة نخلة جميرا في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 273 مليون درهم نتجت عن 24 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطر عبر 73 صفقة بقيمة 236 مليون درهم، وثالثاً منطقة الخليج التجاري عبر 106 صفقات بقيمة 245 مليون درهم، ورابعاً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 220 صفقة بقيمة 221 مليون درهم، وخامساً منطقة برج خليفة عبر 56 صفقة بقيمة 211 مليون درهم. وشهد السوق العقاري بيع شقة سكنية في منطقة بلوواترز بقيمة 84 مليون درهم، كما بيعت وحدة مكتبية على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 71 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة نخلة جميرا بـ 69 مليون درهم.