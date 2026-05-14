6.2 مليارات درهم تصرفات قياسية لعقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الخميس، 6.2 مليارات درهم تمت عبر 986 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 805 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 42 مبايعة لأراضٍ، و728 مبايعة لوحدات سكنية و35 مبايعة لمبان.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.7 ملايين درهم عبر 145 معاملة، منها 49 رهن لأرض، و89 رهن لوحدات سكنية، و16 رهن لمبان، كما شهد السوق تسجيل 27 هبة بقيمة 440 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة اليفرا 1 رهن قطعتي أرض تجاريتين بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار درهم، كما شهدت المدينة المستدامة رهن لقطعتي أرض سكنيتين أيضاً بقيمة إجمالية 409 مليون درهم.

وسجل مشروع "كومو ريزيدينسيز" في منطقة نخلة جميرا صفقة بيع لشقة سكنية على الخارطة بقيمة 56 مليون درهم، إلى جانب بيع شصقة سكنية فاخرة في منطقة جميرا الأولى بقيمة 48 مليون درهم ضمن مشرروع "جميرا أسورا باي".

أما منطقة الخليج التجاري فقد شهدت صفقة لبيع وحدة مكتبية ضمن مشروع "لومينا ألتا من أمينات" بقيمة 29 مليون درهم.