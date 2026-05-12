رضوان ساجان لـ«البيان»: سوق دبي العقاري أكثر نضجاً ومرونة رغم التحديات

أكد رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، أن سوق العقارات في دبي يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة والنضج رغم التحديات الإقليمية، مدعوماً بثقة المستثمرين العالميين، والبنية التنظيمية المتطورة، ورؤية دبي طويلة الأمد في تعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية للعيش والاستثمار.

وقال ساجان في حوار مع «البيان»: إن إطلاق مشروع «Greenz by Danube» «جرينز باي دانوب» يأتي استجابة لتحول واضح في تفضيلات المشترين نحو المشاريع السكنية المتكاملة والمتصلة جيداً، والتي توفر نمط حياة متكاملاً وقيمة طويلة الأجل، مشيراً إلى أن المشروع يُمثّل أول دخول واسع النطاق للشركة إلى قطاع الفلل ومنازل التاون هاوس الفاخرة في دبي.

وتالياً نص الحوار:

- ما أبرز ميزات مشروع «جرينز باي دانوب» الذي أعلنتم عنه مؤخراً؟

يُقدّم مشروع «جرينز باي دانوب» مزيجاً فريداً من الموقع المتميز والتصميم الراقي والأسعار المناسبة، يقع المشروع في موقع استراتيجي بجوار مدينة دبي الأكاديمية العالمية وخلف واحة دبي للسيليكون، ضمن أحد أسرع شوارع دبي نمواً، مما يضمن إمكانات عالية لارتفاع قيمته مستقبلاً.

يتميز المشروع بحدائق سماوية حصرية ومصاعد خاصة، بالإضافة إلى أكثر من 50 خدمة فاخرة، كل وحدة سكنية مُؤثثة بالكامل بأثاث من علامة دولتشي فيتا الإيطالية، ويُعدّ سهولة الوصول ميزة رئيسية، حيث يقع شارع الإمارات على بُعد دقائق فقط، كما يسهل الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.

يمكن للسكان الوصول بسهولة إلى وسط مدينة دبي وبرج خليفة والمطار، مع توقعات بزيادة سهولة الوصول عبر خط مترو دبي الأزرق القادم.

ولطالما كانت راحة عملائنا على رأس أولوياتنا، ولتعزيز تجربة السكن، نوفر خدمة عربات داخلية بالإضافة إلى خدمة نقل مخصصة إلى المترو، مما يضمن الراحة والسهولة لجميع السكان.

المجتمعات المتكاملة

- كيف يعكس مشروع «جرينز باي دانوب» توجه الشركة نحو تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة في دبي؟

يُعدّ مشروع «جرينز باي دانوب» أول مشروع سكني متكامل واسع النطاق يضمّ منازل تاون هاوس وفيلات فاخرة، ما يُمثّل علامة فارقة في توسّعنا نحو تطوير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات، وهو أيضاً أول مشروع في دبي يضمّ فيلات مفروشة بالكامل مع خطة سداد شهرية مرنة بنسبة 1%.

ويُقدّم المشروع منازل تاون هاوس بثلاث وأربع غرف نوم، وفيلات شبه منفصلة بخمس غرف نوم، وفيلات توأم بخمس غرف نوم، لتلبية احتياجات العائلات والمستثمرين على حدّ سواء.

- ما هو الجدول الزمني للبناء والتسليم المتوقع؟

من المتوقع اكتمال مشروع «جرينز باي دانوب» خلال 36 إلى 40 شهراً، على أن يتمّ التسليم في ديسمبر 2029.

- لماذا اخترتم إطلاق المشروع في هذا التوقيت تحديداً؟

لأنني أثق تماماً بقيادة هذه المدينة العظيمة ودولة الإمارات، فضلاً عن قوة مشروعنا، ألاحظ تحولاً واضحاً في تفضيلات المشترين نحو المشاريع السكنية المتصلة جيداً والتي تركز على خدمة المجتمع، والتي توفر نمط حياة مميزاً وقيمة طويلة الأجل، مع مشروع «جرينز باي دانوب»، نلبي هذا الطلب من خلال توفير منازل مفروشة بالكامل، وخطط سداد مرنة، ومرافق فاخرة في موقع حيوي.

مرونة ونضج

- كيف تقيّمون أداء سوق العقارات في دبي حالياً، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية؟

أظهر سوق العقارات في دبي مرونة ونضجاً ملحوظين، حتى في ظل التحديات الإقليمية، وقد عززت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جانب مبادرات مثل التأشيرات طويلة الأجل واللوائح الجاذبة للمستثمرين، ثقة العالم بالإمارة بشكل كبير.

ونتيجة لذلك، نشهد طلباً مستمراً من المستثمرين الدوليين والمقيمين على حد سواء، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الخارجية، يتميز السوق اليوم بتنظيم جيد وشفافية عالية، ما يوفر للمشترين مزيداً من الأمان ويعزز القيمة طويلة الأجل.