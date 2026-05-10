جزر دبي تتحدى التوترات بمبيعات 31.7 مليار درهم في 4 أشهر

رغم التوترات الجيوسياسية، التي تشهدها منطقة الخليج العربي، تواصل الواجهات البحرية في دبي تعزيز مكانتها وجهة مفضلة للنخبة العالمية والمستثمرين الباحثين عن الأصول الفاخرة، مستفيدة من مزيج، يجمع بين الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، ونمط الحياة الراقي، الذي تتميز به الإمارة.

وفي وقت تشهد فيه بعض الأسواق الإقليمية حالة من الترقب والحذر، تواصل الجزر الاصطناعية في دبي تسجيل أداء قوي، يعكس متانة القطاع العقاري، وثقة المستثمرين العالميين بقدرة الإمارة على استقطاب رؤوس الأموال عالية القيمة.

وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تسجيل مبيعات عقارية في الجزر والواجهات البحرية، بلغت 31.7 مليار درهم نتجت عن 4,766 صفقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مستحوذة على نحو 14 % من إجمالي مبيعات السوق العقاري في الإمارة، في مؤشر واضح على استمرار الطلب القوي على العقارات البحرية الفاخرة.

طلب متصاعد

وتصدرت «جزر دبي» (نخلة ديرة سابقاً) المشهد، مسجلة مبيعات بلغت 8.6 مليارات درهم عبر 2430 صفقة، ما يعكس الزخم القوي للمشاريع الجديدة، وتزايد الطلب على الوجهات البحرية الحديثة ذات الأسعار التنافسية مقارنة بباقي الجزر، فيما سجلت «نخلة جبل علي» الواجهة الجديدة قيد التطوير مبيعات بقيمة 6.6 مليارات درهم من خلال 269 صفقة، في دلالة على الإقبال الكبير على الفلل الفاخرة والمشاريع الضخمة، التي تعيد رسم خريطة الواجهات البحرية في دبي.

وحافظت «نخلة جميرا» على مكانتها أحد أبرز عناوين الفخامة، مع مبيعات بلغت 6 مليارات درهم عبر 459 صفقة، مدفوعة بالطلب المستمر على الأصول الفاخرة الجاهزة والمطلة على البحر، فيما حققت «مدينة دبي الملاحية» مبيعات بقيمة 4.5 مليارات درهم عبر 1313 صفقة، ما يعكس تحولها إلى وجهة ناشئة، تجمع بين الطابع السكني والبحري، مع تنوع في المنتجات العقارية، وكذلك سجلت شبه جزيرة بينينسولا، التي تعتبر جزءاً من منطقة جميرا الثانية مبيعات 2.1 مليار درهم عبر 23 صفقة، ما يشير إلى تركز الصفقات في وحدات عالية القيمة ضمن مشروع يتمتع بموقع استراتيجي في قلب دبي.

وبلغت مبيعات «لا مير» نحو مليار درهم من خلال 54 صفقة، مدفوعة بإعادة تطوير المنطقة وتحولها إلى وجهة متكاملة تجمع بين السكن والترفيه على الواجهة البحرية، وسجلت «دبي هاربور» مبيعات بقيمة 778 مليون درهم عبر 147 صفقة، في ظل استمرار الطلب على الوحدات المطلة على المرسى والمشاريع المرتبطة بنمط الحياة البحري، فيما بلغت مبيعات «جزر العالم» التي تقع في قلب الخليج العربي 598 مليون درهم عبر 19 صفقة، ما يعكس طبيعة السوق الحصرية في هذه الوجهة التي تستهدف المستثمرين الباحثين عن مشاريع فريدة وخاصة.

وسجّلت «جميرا باي»، التي يطلق عليها «جزيرة النخبة»، والتي باتت تنافس «بيفرلي هيلز» و«لوس أنجلوس» الأمريكيتين المعروفتين بفخامتهما، مبيعات بقيمة 573 مليون درهم عبر 7 صفقات، ما يؤكد ارتفاع قيمة الأصول الفاخرة ومحدودية المعروض في واحدة من أكثر الجزر تميزاً في دبي.

أما منطقة «بلو واترز» فقد حققت مبيعات بلغت 443 مليون درهم من خلال 38 صفقة، مدفوعة بجاذبيتها السياحية وموقعها القريب من أبرز معالم الإمارة، فيما بلغت مبيعات «لؤلؤة جميرا» نحو 179 مليون درهم عبر 7 صفقات، ما يعكس استمرار الطلب على الفلل الراقية، ضمن مجتمع سكني حصري.