زخم اقتصاد دبي يقفز بمبيعات العقارات التجارية 208%

حققت مبيعات العقارات التجارية في دبي، والتي تشمل المكاتب والمحلات، قفزة قياسية خلال أول 4 أشهر مسجلة نمواً 208% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، في مؤشر واضح على الزخم المتواصل لاقتصاد الإمارة، واستمرار الطلب المتزايد على المساحات التجارية بجميع فئاتها.

ويأتي الأداء اللافت مدعوماً بثقة الشركات المحلية والدولية في بيئة الأعمال في دبي، وتوسع أنشطة القطاع الخاص، ونجاح الإمارة المستمر في جذب الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً وتحتاج إلى منتجات عقارية ذات جودة عالية، والجدير بالذكر أن مركز دبي المالي العالمي استقطب 775 شركة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة سنوية 62%.

نمو استثنائي

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت مبيعات العقارات التجارية إلى 14.2 مليار درهم عبر 2600 صفقة خلال أول 4 أشهر من العام الجاري (يناير – فبراير – مارس - أبريل)، مقارنة بـ 4.6 مليارات درهم عبر 1634 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في الأصول التجارية، وتزايد إقبال الشركات على تأسيس أو توسيع حضورها في الإمارة.

عقارات الخارطة

وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 11.5 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 1989 صفقة، و2.7 مليار درهم للمحال التجارية نتجت عن 611 صفقة.

واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 9.4 مليارات درهم عبر 1269 صفقة.

فميا بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 2 مليار درهم عبر 720 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 1.7 مليار درهم عبر 345 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 953 مليون درهم عبر 266 صفقة.

التوزع الجغرافي

وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 562 صفقة بقيمة 4.8 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 74 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 416 صفقة بقيمة 1.2 مليار درهم، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 81 صفقة بقيمة 928 مليون درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 265 صفقة بقيمة 715 مليون درهم.

العقارات التجارية الفاخرة

ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما امتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 170 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال يناير وفبراير ومارس وأبريل من العام 2026.

وأبرز هذه الصفقات كان بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.