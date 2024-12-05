19 % حصة دبي من المساكن ذات العلامات التجارية عالمياً

احتفظت دبي بمكانتها الرائدة عالمياً في سوق المساكن ذات العلامات التجارية، حسبما كشفت أحدث دراسة عن القطاع من شركة سافيلز العالمية للاستشارات، وقالت الدراسة إن الإمارة تواصل الهيمنة على مستوى العالم، مستفيدة من مشهدها العقاري الديناميكي، وجاذبية نمط الحياة الفاخر والاتصال العالمي. وهذا يضع المدينة في المقدمة من الأسواق البارزة الأخرى، مثل ميامي ونيويورك وفوكيت ولندن.

وأضافت أنه يوجد حالياً 740 مسكناً ذا علامة تجارية مكتملاً في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد المساكن ذات العلامات التجارية إلى 790 بحلول عام 2031، في 100 دولة. وتمتلك دبي وحدها ما يقرب من 140 مشروعاً، بما في ذلك المكتملة والمتوقعة خلال فترة التنبؤ، وبنسبة تقارب 19 %، ما يعكس قدرة المدينة على جذب العلامات التجارية العالمية، وتقديم التطورات التي تلبي احتياجات عملاء دوليين متنوعين. وتتراوح هذه المشاريع من المساكن التي تحمل علامة تجارية فندقية، تقدم وسائل راحة من فئة الخمس نجوم، إلى التعاون مع مصممين مشهورين خارج الفنادق، لتلبية احتياجات المشترين والمستثمرين الفاخرين، على حد سواء.

ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على المساكن ذات العلامات التجارية على مدى السنوات السبع المقبلة، مع توقع نمو العدد الإجمالي للمشاريع بنسبة 100 %. ومن المقرر أن يشهد الشرق الأوسط أكبر نمو في هذا القطاع، حيث يتوقع أن يتوسع السوق بنسبة غير عادية، تبلغ 270 % خلال هذه الفترة.

وتظل ريادة دبي في المنطقة بلا منازع، ما يظهر قدرتها على دمج المعيشة ذات العلامات التجارية بسلاسة في المشهد العالمي المزدهر.

وبحسب ريكو بيسينوني رئيس قسم الاستشارات العقارية العالمية في شركة سافيلز، فإن مفهوم المساكن ذات العلامات التجارية يتنوع، ويدخل مناطق جغرافية جديدة.

«على مدى السنوات الخمس المقبلة، نتوقع دخول 60 علامة تجارية جديدة إلى السوق، مع توسع المساكن ذات العلامات التجارية في مناطق مثل رومانيا وتنزانيا. تظل منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دبي، في طليعة هذا النمو، ما يعكس كيف يستمر القطاع في التطور والتكيف مع متطلبات العملاء العالميين المميزين».

وقال أندرو كومينجز رئيس رئيس قسم الاستشارات العالمية للتطوير العقاري السكني في سافيلز، إن «مكانة دبي كقائد عالمي في المساكن ذات العلامات التجارية ليست مفاجئة، حيث تقدم المدينة مزيجاً لا مثيل له من وسائل الراحة الفاخرة، والهندسة المعمارية المبتكرة، والخدمات عالية الجودة، التي يتردد صداها بقوة لدى كل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين. وبنحو 140 مشروعاً للمساكن ذات العلامات التجارية، تضع الإمارة معياراً عالمياً لكيفية اندماج هذه التطورات بسلاسة في مدينة نابضة بالحياة وسريعة النمو».

ومع استمرار نمو الطلب على التطورات ذات العلامات التجارية عالية الجودة، تتوقع سافيلز أن تحافظ دبي على ميزتها التنافسية في هذه السوق. بعد عام 2031، من المتوقع أن تتحدى أسواق آسيا والمحيط الهادئ، مثل فيتنام وتايلاند والصين، هيمنة أمريكا الشمالية في قطاع المساكن ذات العلامات التجارية. ومع ذلك، من المتوقع أن يضمن أداء دبي الثابت، وجاذبيتها الاستراتيجية لكل من المستثمرين والعلامات التجارية العالمية، ريادتها في سوق المساكن ذات العلامات التجارية لسنوات قادمة.