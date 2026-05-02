زخم عقارات دبي يتواصل بـ 15.3 ملياراً تصرفات أسبوعية

تواصل زخم عقارات دبي الأسبوع الماضي بدعم الطلب القوي وتدفق المستثمرين المحليين والدوليين.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي التصرفات العقارية نحو 15.3 مليار درهم، نتجت عن 3866 معاملة. واستحوذت المبيعات على الحصة الأكبر من إجمالي التصرفات، بقيمة 10.37 مليارات درهم عبر 2931 صفقة، في مؤشر على قوة الطلب على الأصول العقارية. وفيما يتعلق بالرهون العقارية، فقد سجلت 2.66 مليار درهم من خلال 798 معاملة.

أما الهبات، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 1.9 مليار درهم عبر 173 معاملة، في دلالة على استمرار حركة نقل الملكيات ضمن إطار العلاقات العائلية وإعادة هيكلة الأصول.

وسجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.78 مليار درهم، في دلالة على استمرار النشاط القوي للسوق حتى في نهاية الأسبوع، مع مواصلة المستثمرين والمشترين إبرام صفقات نوعية تعكس الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.

وتم تنفيذ صفقة بيع شقة فاخرة قيد الإنشاء في جميرا الأولى بقيمة 112.6 مليون درهم، في مؤشر جديد على الزخم المتصاعد الذي يشهده سوق العقارات الفاخرة في الإمارة، واستمرار الطلب القوي، لا سيما في المواقع الحيوية.

وتقع الشقة ضمن مشروع سولايا الذي تطوره شركة ميراس في منطقة لامير بدبي.

وأظهرت البيانات أن مساحة الشقة تبلغ نحو 15347 قدماً مربعة (ما يعادل 1425.8 متراً مربعاً)، ليصل سعر القدم المربعة إلى نحو 7336.8 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 78973.6 درهماً. ويشمل المشروع 9 مبانٍ موزعة على مساحة 40 فداناً، أي ما يعادل 1.7 مليون قدم مربعة.

ويضم مجمع سولايا وحدات سكنية مكونة من غرفتين، وثلاث، وأربع، وخمس غرف نوم، إضافة إلى مجموعة من شقق «البنتهاوس»، و18 منزلاً بحدائق خاصة ومسابح، فضلاً عن وحدات «دوبلكس». (دبي - لؤي عبدالله)

10.37

مليارات درهم المبيعات عبر 2931 صفقة

112.6

مليوناً لشقة قيد الإنشاء في جميرا الأولى