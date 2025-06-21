نتجت عن 5753 صفقة.. 18.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع 18.3 مليار درهم نتجت عن 5753 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4682 مبايعة بقيمة 14.7 مليار درهم، و920 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.2 مليارات درهم، كما سُجل 151 معاملة هبة بقيمة 448 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 759 مبايعة لأراضٍ، و3677 مبايعة لوحدات سكنية و246 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 220 رهناً لأراض، و973 رهناً لوحدات سكنية، و124 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 8.8 مليارات درهم نتجت عن 1840 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 5.9 مليارات درهم نتجت عن 2842 صفقة.

وحلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ1.6 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ683 مليون درهم، وثالثاً منطقة وادي الصفا 7 بـ663 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة ديرة بـ605 ملايين درهم، وخامساً منطقة معيصم الثانية بـ548 مليون درهم.

وشهد السوق بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة جميرا الثانية بقيمة 170 مليون درهم ضمن مشروع «بينيسولا دبي ريزيدينسيز- تاور 1»، كما بيعت قطعتا أرض في منطقة جزيرة جميرا باي قيمة كل منهما 150 مليون درهم، وكذلك بيعت فيلا على المخطط في منطقة نخلة جميرا بقيمة 125 مليون درهم ضمن مشروع «أيومي».

وسجلت منطقة مدينة دبي الطبية المرحلة الثانية صفقة لبيع قطعة أرض مخصصة لمستشفى بقيمة 120 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة جميرا الأولى بقيمة 73 مليون درهم ضمن مشروع «جميرا أسورا باي».