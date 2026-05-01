320.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 4 أشهر بنمو 16.5 %

سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي، من بداية يناير إلى نهاية أبريل، نحو 320.3 مليار درهم نتجت عن 80448 صفقة بنمو 16.5% مقارنة بـ275 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام لماضي، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت مبايعات السوق العقاري في دبي خلال 4 أشهر من 2026 نشاطاً قوياً، حيث بلغت 224.5 مليار درهم، بنمو 9.5% نتجت عن 61810 صفقات مقارنة بـ205 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي حجم الرهون العقارية نحو 74.2 مليار درهم من خلال 15887 معاملة، بينما بلغ حجم الهبات نحو 21.7 مليار درهم نتجت عن 2751 معاملة.

وبحسب البيانات، سجلت التصرفات العقارية في دبي خلال شهر أبريل 2026 أداء قوياً، لتصل إلى نحو 69.4 مليار درهم، مقارنة بـ57.1 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي، محققة بذلك نموًا على اساس شهري بنسبة 21.5% كما انعكس هذا الأداء الإيجابي على حركة الصفقات، حيث ارتفع عددها إلى 18878 صفقة ، ما يعكس استمرار الزخم في نشاط السوق العقاري وثقة المستثمرين في الإمارة.

وتوزعت التداولات العقارية خلال الشهر على عدة أنشطة رئيسية، حيث تصدرت المبيعات بقيمة بلغت 48.5 مليار درهم نتجت عن 14083 صفقة، تلتها الرهون العقارية التي سجلت 14.5 مليار درهم عبر 4092 صفقة، فيما بلغت قيمة الهبات 6.4 مليارات درهم محققة من خلال 703 صفقات، ما يعكس تنوعاً واضحاً في هيكل النشاط العقاري في السوق.

جميرا جولف تتصدر المناطق

وفيما يتعلق بأداء المناطق خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، تصدرت جميرا جولف قائمة أعلى مناطق دبي مبيعاً بقيمة 972.3 مليون درهم، تلتها شوبا هارتلاند بـ972 مليون درهم، ثم مجمع دبي للاستثمار الأول بـ968.2 مليون درهم، والحبية الرابعة بـ955.3 مليون درهم، والمرابع العربية1 بـ900 مليون درهم، إضافة إلى مجمع دبي للعلوم التقنية بـ891 مليون درهم، والمدينة العالمية (المرحلتان الثانية والثالثة) بـ861 مليون درهم.

أما على مستوى الرهون العقارية، فقد جاءت دبي مارينا في الصدارة بقيمة 899 مليون درهم، تلتها مدينة المطار بـ885.4 مليون درهم، ثم أرجان بـ870.6 مليون درهم، والبرشاء هايتس بـ815 مليون درهم، ومجمع دبي للاستثمار الأول بـ810.3 ملايين درهم، فيما سجلت المرابع العربية1 أولابـ708.5 ملايين درهم، والحبية الخامسة 719 مليون درهم، وميدان ون 677 مليون درهم، ومدينة هند 4 بنحو 654.5 مليون درهم، ومدينة دبي الأكاديمية الدولية 650 مليون درهم، وأبراج بحيرات جميرا 647.3 مليون درهم، ومدينة دبي الصناعية 634 مليون درهم، وبزنس بارك 611.3 مليون درهم.

وفي قطاع الهبات، تصدرت جزر دبي القائمة بقيمة 1.08 مليار درهم، تلتها تلال الإمارات بـ862.6 مليون درهم، ثم الروية الأولى بـ854.3 مليون درهم، وبرج خليفة بـ809.2 ملايين درهم، وجراند هيلز دبي بـ511 مليون درهم، والخليج التجاري بـ476.4 مليون درهم، ما يعكس استمرار الزخم في التحويلات ذات الطابع الاستثماري والعائلي في السوق.

تداولات يومية

على صعيد التداولات اليومية الخميس، بلغت التصرفات العقارية في دبي نحو 2.6 مليار درهم عبر 700 صفقة، حيث استحوذت المبيعات على النصيب الأكبر بقيمة 2 مليار درهم من خلال 518 معاملة، فيما سجلت الرهون العقارية 365 مليون درهم عبر 151 صفقة، وبلغت الهبات 234.3 مليون درهم موزعة على 31 صفقة، ما يعكس نشاطاً يومياً متوازناً في مختلف أنواع التعاملات العقارية.