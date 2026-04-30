عقارات دبي الفاخرة تكتب قصة ازدهار جديدة

ويكشف هذان الرقمان أن القيم السنوية لا تزال في منطقة الارتفاع رغم التراجع الربعي في مارس. ويعكس هذا الأداء حقيقة راسخة في سوق دبي، وهي أن الشريحة العليا من السوق تتمتع بمناعة نسبية أمام التقلبات، إذ يتخذ المشترون في هذه الفئة قراراتهم بناء على منظور استراتيجي بعيد المدى لا على ردود أفعال آنية.
ويعكس هذا الرقم الضخم قناعة راسخة لدى المطورين بأن الطلب على السكن في دبي سيظل قوياً خلال السنوات الأربع المقبلة على الأقل. والمثير أن المطورين لم يتوقفوا عن إطلاق مشاريع جديدة حتى في خضم التوترات الإقليمية.
ومن المخطط تسليم 134.253 وحدة سكنية خلال 2026 وحده، 81% منها شقق و19% فلل وتاون هاوس، وهو رقم قياسي يعكس الزخم التنموي الهائل في المدينة. وأشار التقرير إلى أنه يصعب الحديث عن سوق العقارات السكني في دبي دون الإشارة إلى حركة المسافرين.
فقد استقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر في 2025 محافظاً على لقب المطار الأكثر ازدحاماً بالرحلات الدولية في العالم للسنة الثانية عشرة على التوالي. وهذا الرقم ليس مجرد إنجاز للقطاع السياحي، بل مؤشر مباشر على حجم الحركة البشرية من وإلى دبي، وما تعنيه من طلب متجدد على السكن والفنادق والخدمات.
يضاف إلى ذلك أن نسبة إشغال الفنادق بلغت 80.7% في 2025 بارتفاع سنوي 2.4%، فيما ارتفع متوسط الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 10.9% ليبلغ 467 درهماً. وتؤكد هذه الأرقام أن دبي تحافظ على جاذبيتها كوجهة للأعمال والسياحة، ما ينعكس حتما على الطلب على المدى الطويل في سوق العقارات.
في الوقت نفسه، قفزت أسعار إيجارات المكاتب بنسبة 18.9% سنوياً لتبلغ متوسطها السنوي عند 2304 دراهم للمتر المربع. وما يلفت الانتباه أن هذا النمو تحقق رغم التوترات الإقليمية، ما يكشف قوة الطلب الحقيقي على المكاتب. وحققت جميع المناطق الرئيسية التي يرصدها التقرير نمواً بأرقام مزدوجة، وهو أمر نادراً ما تشهده أسواق العقارات التجارية في أي مدينة في العالم.
وتصدر مركز دبي المالي العالمي قائمة أسرع المناطق نمواً بفارق كبير، إذ سجل ارتفاعاً سنوياً بلغ 25.4% في قيم المكاتب. وجاءت منطقة الخليج التجاري ثانياً بنسبة 15.5%، ثم «برشا هايتس» 14%، وأبراج بحيرة جميرا 11.4%، فيما سجل وسط مدينة دبي نمواً بلغ 9.4%.
أما على صعيد الأسعار، فتتصدر مكاتب وسط دبي بمتوسط بلغ 51.042 درهماً للمتر المربع، يليها مركز دبي المالي العالمي بـ45,208 دراهم، فيما تبقى «برشا هايتس» الخيار الأكثر تنافسية بـ15,522 درهماً للمتر المربع. وأوضح التقرير أن هناك فجوة الواضحة بين الطلب المتنامي والعرض المحدود. فالمخزون الإجمالي من المكاتب في دبي يبلغ 9.58 ملايين متر مربع، ولم يضف إليه في الربع الأول سوى 38,500 متر مربع.
والمشاريع المرتقبة لا تبدو كافية لتلبية الطلب المتصاعد من الشركات الدولية الراغبة في التوسع أو الدخول إلى السوق. والدليل على قوة الطلب أن مشروع «DIFC Square» الذي تبلغ مساحته 55,742 متراً مربعاً تم تسليمه قبل موعده المحدد وكان مؤجراً بالكامل قبل تسليمه، وهو مؤشر نادر يعكس شهية استثنائية من الشركات للحصول على مساحات مكتبية راقية في المواقع المميزة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع المكاتب مرشح للحفاظ على لقب الأقوى أداء في سوق العقارات خلال 2026، مع توقعات بارتفاع إضافي في قيم رأس المال والإيجارات بنحو 15%، مدعوماً بالتوسع المؤسسي المستمر وقلة المعروض من المكاتب من الدرجة الأولى في المواقع الرئيسية.
وارتفع مؤشر «فاليوسترات» لقيم رأس المال في قطاع المستودعات اللوجستية بنسبة 13% سنوياً في الربع الأول 2026 ليبلغ 172 نقطة مقارنة بقاعدة 100 نقطة في الربع الأول 2021. وعلى أساس ربعي، سجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.3%، في إشارة إلى استقرار السوق وانعدام التقلبات الحادة التي يشهدها القطاع السكني.