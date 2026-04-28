2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي الثلاثاء

سجل السوق العقاري في دبي، الثلاثاء، تصرفات بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم، توزعت على 751 صفقة، وفق بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك.

واستحوذت المبيعات على النصيب الأكبر بقيمة 1.8 مليار درهم، من خلال 557 صفقة، في حين بلغت قيمة الرهون العقارية 408.8 ملايين درهم عبر 159 معاملة، أما الهبات فقد سجلت 95.84 مليون درهم من خلال 35 معاملة.

ويعكس هذا الأداء استمرار النشاط الإيجابي، الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، مدفوعاً بتنوع الفرص الاستثمارية واستقرار البيئة الاقتصادية، إلى جانب الطلب المتنامي من المستثمرين المحليين والدوليين، ما يعزز من وتيرة التداول، ويرسخ جاذبية السوق خلال الفترة الحالية.