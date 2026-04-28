رأس الخيمة تصدر 1562 رخصة بناء في الربع الأول مدفوعة بزخم قوي

كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة عن تحقيق قطاع التشييد والبناء في الإمارة أداء قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر واضح إلى تنامي الحركة العمرانية واستمرار وتيرة التنمية، حيث بلغ إجمالي رخص البناء الصادرة 1562 رخصة، إلى جانب إنجاز ومعالجة آلاف المعاملات المرتبطة بالمشاريع الإنشائية المختلفة.

وأوضحت الدائرة، أن شهر يناير شهد إصدار 390 رخصة بناء، توزعت بين 56 طلب رخصة بناء جديدة، و203 طلبات تعديل وإضافة، إضافة إلى 131 رخصة أخرى، ما يعكس تنوع النشاط بين المشاريع الجديدة وتطوير القائم منها، كما تم خلال الشهر ذاته اعتماد 241 مخططاً هندسياً، وإصدار 792 شهادة إنجاز، في دلالة على استمرار تسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وأضافت: سجلت الإمارة خلال فبراير، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الرخص الصادرة ليصل إلى 619 رخصة، وهو أعلى معدل شهري خلال الربع الأول، حيث شملت 109 طلبات رخص بناء جديدة، و179 طلب تعديل وإضافة، و331 رخصة أخرى.

كما جرى اعتماد 212 مخططاً، إلى جانب إصدار 703 شهادات إنجاز، ما يعكس تسارع وتيرة العمل في المشاريع الإنشائية وزيادة الطلب على خدمات البناء.

وفي شهر مارس، واصلت بلدية رأس الخيمة أداءها الإيجابي بإصدار 553 رخصة بناء، تضمنت 76 طلب رخصة جديدة، و144 طلب تعديل وإضافة، و333 رخصة أخرى، كما تم اعتماد 154 مخططاً هندسياً، وإصدار 530 شهادة إنجاز، ما يشير إلى استمرارية النشاط رغم التباين الطبيعي في حجم المعاملات الشهرية.

وأكدت بلدية رأس الخيمة، أن إجمالي معاملات الربع الأول يعكس حجم الحراك العمراني في الإمارة، حيث بلغ عدد طلبات رخص البناء الجديدة 241 طلباً، و526 طلب تعديل وإضافة، و795 رخصة أخرى، فيما وصل عدد المخططات المعتمدة إلى 607 مخططات، وعدد شهادات الإنجاز إلى 2025 شهادة، وهو ما يعكس كفاءة الإجراءات.