6.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليومية الأعلى في شهرين





استهل السوق العقاري في دبي تداولات الأسبوع،الاثنين ، بنشاط قوي، وسجل إجمالي التصرفات 6.1 مليارات درهم، توزعت على 1360 صفقة، وفق بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك، في أقوى قيمة للتصرفات اليومية منذ في نحو شهرين، منذ أول مارس الماضي.

واستحوذت المبيعات على النصيب الأكبر بقيمة 3.94 مليارات درهم، من خلال 877 صفقة، تصدرتها مناطق سيح شعيب1 بقيمة 711 مليون درهم، تلتها نخلة جبل علي بنحو 649 مليون درهم، ثم الخليج التجاري بـ 580 مليون درهم، وجزر دبي بـ 173 مليون درهم، في مؤشر يعكس استمرار الزخم في عدد من المشاريع الحيوية بالإمارة.

في المقابل، بلغت قيمة الرهون العقارية 820.4 مليون درهم، عبر 427 معاملة، كان أبرزها في منطقة واحة دبي للسيليكون بقيمة 201.2 مليون درهم، تلتها الخليج التجاري بقيمة 165 مليون درهم، ثم رأس الخور الصناعية الثانية بـ 51.6 مليون درهم.

أما الهبات، فقد سجلت 1.3 مليار درهم من خلال 56 معاملة، تصدرتها منطقة جزر دبي بقيمة 734.5 مليون درهم، تلتها جزر العالم بـ 209.2 ملايين درهم، ثم نخلة جميرا بإجمالي 158.5 مليون درهم.