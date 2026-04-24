سوق دبي العقاري الرقمي مرن ونشاطه يتسارع

أظهر سوق دبي العقاري الرقمي مرونة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة، وتجاوز نشاطه مرحلة الاستقرار إلى مستويات نمو، حسب بيانات حديثة من «دوبيزل» حصل عليها موقع «ترافلز دبي».

وقال الموقع إنه رغم حالة عدم اليقين في مطلع العام، إلا أن رد فعل السوق جاء متزناً، ما يعكس ثقة طويلة الأمد.

وكشفت البيانات أنه رغم اﻻنخفاض الطفيف في تفاعل المستخدمين أوائل مارس، إلا أن هذا الاتجاه كان مؤقتاً. وبحلول منتصف أبريل، استقر النشاط في القطاعات الرئيسية، ما يشير إلى بيئة سوقية منضبطة اتسمت باتخاذ قرارات مدروسة، وتشير الأرقام إلى أن كلاً من المشترين والبائعين واصلوا العمل بوضوح، متجنبين ردود الفعل الانفعالية.

وتظهر بيانات المنصة عودة المستخدمين النشطين إلى مستوياتهم المعتادة، حيث تجاوزت مشاهدات العقارات في دبي 17 مليون مشاهدة، من بداية التوترات في الشرق الأوسط نهاية فبراير، بل مثلت فترة إعادة ضبط قصيرة.

استقرار المخزون

ولم تظهر أي مؤشرات على البيع بدافع الضرورة أو الخروج العاجل من السوق. وظلت أحجام الإعلانات متسقة مع مستويات ما قبل حالة عدم اليقين، ما يدل على استقرار مستويات المخزون. كما يبرز غياب الارتفاعات المفاجئة في العرض أو في الإعلانات المخفضة قدرة السوق على استيعاب الضغوط الخارجية دون اضطراب.

ويعزز قطاع السلع هذا الاستقرار، إذ يقدم نظرة ثاقبة على أنماط الإنفاق اليومي، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين مشاهدة، فيما تجاوز النشاط التوقعات المعتادة ليصل إلى 109% من مستويات أوائل مارس 2026.

وارتفعت مشاهدات الصفحات 106%، ما يشير إلى استمرار تفاعل المستخدمين، بينما استقرت نسبة العملاء المحتملين عند 103%، ما يعكس نية حقيقية لإتمام المعاملات بدلاً من التصفح العابر. وتشير هذه الأرقام إلى أن قاعدة المستهلكين لا تزال نشطة وهادفة في سلوكها الشرائي.

القيمة طويلة الأجل

ويتضح أيضاً أن التحول نحو اتخاذ قرارات أكثر انضباطاً، حيث يولي المشترون اهتماماً متزايداً بالاستثمارات العملية، خاصة في فئات المنتجات المنزلية. وقد حققت قوائم الأثاث والمنزل والحديقة وحدها أكثر من 1.5 مليون ظهور في نتائج البحث، ما يؤكد التركيز على القيمة الوظيفية طويلة الأجل.

ووفقاً لماثيو غريغوري، مدير أول الاستراتيجية في دوبيزل، فقد تجاوز السوق تقلبات مؤقتة. وأصبحت الاتجاهات الحالية تعكس توافقاً بين المشترين والبائعين، دون وجود أي دليل على قرارات متسرعة أو تحت ضغط.

وبشكل عام، تؤكد البيانات نضج السوق، الذي يتسم بالاستقرار والتفاعل المستمر والثقة، حيث يتم توجه الأنشطة بنظرة طويلة الأجل بدلاً من عدم اليقين قصير الأجل.