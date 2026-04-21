2.85 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

سجل السوق العقاري في دبي، يوم الثلاثاء، نشاطاً ملحوظاً بقيمة تصرفات إجمالية بلغت 2.85 مليار درهم، توزعت على 767 صفقة، واستحوذت المبيعات على الحصة الأكبر بقيمة 2.02 مليار درهم، عبر 525 صفقة، تركزت أبرزها في منطقة جزر دبي بقيمة 267 مليون درهم، ومدينة المطار بنحو 243 مليون درهم، تلتها سما الجداف بـ180 مليون درهم، ثم نخلة جميرا بـ85 مليون درهم، ومجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 75 مليون درهم.

في المقابل وصلت قيمة الرهون إلى 572.2 مليون درهم من خلال 211 صفقة، تصدرتها منطقة دبي لاند ريزيدنسز كومبلكس بقيمة 116.5 مليون درهم، تلتها جميرا باي بـ65 مليون درهم، ثم المدينة العالمية المرحلة الأولى بـ54 مليون درهم.

أما الهبات فقد بلغت 256.6 مليون درهم عبر 31 معاملة، جاءت أبرزها في مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 59 مليون درهم، والصفا الأولى بـ40 مليون درهم، إضافة إلى جزر جميرا بنحو 28 مليون درهم.

ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم، الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، مدعوماً بتنوع المشاريع، وتزايد الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى جاذبية الإمارة وجهة آمنة للاستثمار العقاري، ما يسهم في تعزيز مستويات السيولة، واستقرار السوق خلال الفترة الحالية.