عقارات دبي تواصل التحليق بتصرفات 4 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دبي في مستهل تعاملات الأسبوع 4 مليارات درهم نتجت عن 1147 صفقة، توزعت على 2.4 مليار درهم مبيعات عبر 904 صفقات، و1.3 مليار درهم رهوناً عبر 223 صفقة، و90 مليون درهم هبات عبر 20 صفقة.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن المبيعات على الخارطة اسحوذت على الحصة الأكبر بواقع 1.4 مليار درهم عبر 686 صفقة، فيما بلغت المبيعات الجاهزة 1 مليار درهم عبر 218 صفقة.

وشهد السوق الإثنين العديد من الصفقات اللافتة، أبرزها رهن قطعة أرض سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 500 مليون درهم، كما رهنت أرض أخرى صناعية في منطقة الخيل غيت بقيمة 305 ملايين درهم.

وسجلت منطقة نخلة جميرا صفقة بيع لشقة سكنية قيد الإنشاء ضمن مشروع «ألبا ريزيدينسيز من أمنيات» بقيمة 64 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة على الخارطة في منطقة قناة دبي المائية ضمن مشروع «مربعة فييل» بقيمة 30 مليون درهم.