16.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

واصل القطاع العقاري بدبي أداءه المتسارع، مسجلاً تصرفات عقارية أسبوعية بقيمة 16.7 مليار درهم.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن التصرفات العقارية الأسبوع الماضي بلغت 16.7 مليار درهم عبر4530 صفقة، وتوزعت التصرفات على 11.6 مليار درهم مبيعات عبر 3568 صفقة، و3.7 مليارات درهم رهوناً نتجت عن 837 صفقة، و1.3 مليار درهم هبات نتجت عن 125 صفقة.

واستحوذت المبيعات على الخارطة على الحصة الأكبر بواقع 7 مليارات درهم نتجت عن 2668 صفقة، فيما بلغت المبيعات الجاهزة 4.5 مليارات درهم مع 900 صفقة.

وحلت الخيران الأولى في صدارة المناطق مع 871 مليون درهم مبيعات نتجت عن 291 صفقة، تلتها الخليج التجاري بـ 650 مليون درهم عبر 117 صفقة، ثم نخلة جبل علي بـ 627 مليون درهم عبر 17 صفقة، فيما سجلت مدينة المطار مبيعات بقيمة 495 مليون درهم عبر 237 صفقة، ثم حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 477 مليون درهم عبر 40 صفقة.

وشهد السوق العديد من الصفقات اللافتة، أبرزها رهن قطعتي أرض في منطقة الخليج التجاري بقيمة 1.5 مليار درهم وبيع شقة قيد الإنشاء في جميرا الثانية ضمن «أمان ريزيدينسيز» بقيمة 171 مليون درهم، وشهد المشروع نفسه بيع شقة بـ 70 مليون درهم.

وسجلت نخلة جميرا صفقة لبيع شقة على المخطط ضمن «أورلا إنفينيتي» بقيمة 65 مليون درهم. (دبي - مشعل العباس)

