4.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 4.7 مليارات درهم، نتجت عن 1010 صفقات، توزعت على 2.5 مليار درهم مبيعات، عبر 837 صفقة، و2 مليار درهم رهوناً، عبر 148 صفقة، و90 مليون درهم هبات، عبر 25 صفقة.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المبيعات على الخارطة استحوذت على الحصة الأكبر، بواقع 1.6 مليار درهم عبر 635 صفقة، فيما بلغت المبيعات الجاهزة 891 مليون درهم، عبر 202 صفقة.

وشهد السوق 4 صفقات رهن قياسية، بقيمة 1.7 مليار درهم، الأولى لقطعة أرض بقيمة 900 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، كما تم رهن أرض أخرى سكنية في نفس المنطقة بقيمة 600 مليون درهم، وأرض ثالثة مخصصة لمدرسة في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بـ 140 مليون درهم، إلى جانب رهن قطعة أرض رابعة في منطقة المركاض بقيمة 129.8 مليون درهم.

وشملت التصرفات بيع شقة سكنية فاخرة قيد الإنشاء في منطقة جميرا الثانية، ضمن مشروع «أمان ريزيدينسيز»، بقيمة 54 مليون درهم، كما تم بيع وحدة مكتبية في منطقة الخليج التجاري، ضمن مشروع «لومينا ألتا» من أمنيات، بقيمة 31 مليون درهم.