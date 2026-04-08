2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دبي، الأربعاء، 2.4 مليار درهم نتجت عن 880 صفقة، توزعت على 1.9 مليار درهم مبيعات عبر 677 صفقة، و338 مليون درهم رهون عبر 179 صفقة، و135 مليون درهم هبات عبر 24 صفقة.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن المبيعات على الخريطة استحوذت على الحصة الأكبر بواقع 1 مليار درهم عبر 512 صفقة، فيما بلغت المبيعات الجاهزة 914 مليون درهم عبر 165 صفقة.

وشهد السوق بيع قطعتي أرض في منطقة أم سقيم الأولى، بقيمة إجمالية بلغت 252 مليار درهم، كما شهد مشروع فنادق ومساكن أكالا في منطقة زعبيل الثانية بيع شقتين على المخطط سعر كل منهما 21.9 مليون درهم.