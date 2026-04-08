3.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دبي أمس 3.1 مليارات درهم، نتجت عن 945 صفقة، توزعت على مبيعات بقيمة 2.5 مليار درهم عبر 726 صفقة، ورهون بقيمة 413 مليون درهم من خلال 186 صفقة، إضافة إلى هبات بقيمة 231 مليون درهم عبر 33 صفقة.

وسجل السوق سلسلة من الصفقات الفاخرة التي شملت شققاً ومكاتب وفللاً، في مؤشر واضح على استمرار الطلب القوي على الأصول العقارية الفاخرة في الإمارة، وتدفق الاستثمارات رغم التوترات الإقليمية.

وشهدت السوق بيع شقة على الخارطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 65 مليون درهم، ضمن مشروع «أورلا إنفينيتي» من «أمنيات»، كما بيعت شقة قيد الإنشاء في منطقة برج خليفة ضمن مشروع «بركات هوتيل آند ريزيدنسيز» بقيمة 57 مليون درهم.

وفي سياق متصل، تم بيع شقتين قيد الإنشاء في «مرسى دبي» ضمن مشروع «ذا ريزيدينسيز آت ذا دبي بيتش إيديشن»، الذي تطوره «شمال القابضة»، حيث بلغت قيمة الأولى 45 مليون درهم، والثانية 44 مليون درهم.