200 % قفزة مبيعات العقارات التجارية في دبي بالربع الأول

حققت مبيعات العقارات التجارية في دبي، والتي تشمل المكاتب والمحلات، قفزة قياسية خلال الربع الأول مسجلة نمواً بنسبة 200% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، في مؤشر واضح على الانطلاقة القوية لاقتصاد الإمارة، واستمرار الطلب المتزايد على المساحات التجارية.

ويأتي الأداء اللافت مدعوماً بثقة الشركات المحلية والدولية في بيئة الأعمال في دبي، وتوسع أنشطة القطاع الخاص، رغم الضبابية والتحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت مبيعات العقارات التجارية إلى 10.2 مليارات درهم عبر 2042 صفقة خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير – فبراير – مارس)، مقارنة بـ3.4 مليارات درهم عبر 1213 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في الأصول التجارية، وتزايد إقبال الشركات على تأسيس أو توسيع حضورها في الإمارة.

المكاتب والمحلات

وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 8.1 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 1559 صفقة، و2.1 مليار درهم للمحال التجارية نتجت عن 483 صفقة. واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 6.3 مليارات درهم عبر 946 صفقة.

وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 1.7 مليار درهم عبر 613 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 1.2 مليار درهم عبر 253 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 836 مليون درهم عبر 230 صفقة.

التوزيع الجغرافي

وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 372 صفقة بقيمة 2.4 مليار درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 65 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 380 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 78 صفقة بقيمة 891 مليون درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 222 صفقة بقيمة 606 ملايين درهم.

العقارات الفاخرة

ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى أبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخصوصاً المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 108 صفقات قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال يناير وفبراير ومارس من العام 2026، وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.