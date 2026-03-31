3663 وحدة سكنية مبيعات "داماك" بدبي في 3 أشهر

شهد سوق العقارات في دبي نمواً قوياً في الربع الأول من عام 2026، مع تأكيد تفوق شركة داماك العقارية في السوق، حيث باعت الشركة 3663 وحدة سكنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وقالت أميرة سجواني العضو المنتدب لشركة داماك، إن الطلب لا يزال قوياً، مدعوماً بالأسس الاقتصادية القوية لدولة الإمارات وثقة المستثمرين في القطاع العقاري، مشيرة إلى أن أعمال الإنشاء في جميع مشاريع داماك تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها دون أي تغييرات على مواعيد التسليم.

وأظهرت بيانات هيئة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) أن إجمالي مبيعات العقارات في دبي بلغ 246.12 مليار درهم (نحو 67 مليار دولار) في الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 142.7 مليار درهم (39 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2025، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 72.46%.

وأكدت سجواني أن استقرار دولة الإمارات واستراتيجيتها الاقتصادية طويلة الأجل يواصلان دعم أداء السوق وتعزيز مكانة دبي كوجهة استثمارية عالمية. وأضافت أن مشروع "صفا ون" قد اكتمل بنسبة 56%، حيث وصلت أعمال بناء الجدران الأساسية إلى الطابق 46 في البرج "أ" والطابق 49 في البرج "ب".

واختتمت داماك عام 2025 بمبيعات بلغت 36 مليار درهم (9.8 مليارات دولار)، ما يعكس نمو الشركة المستمر وقدرتها على تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري الإماراتي.