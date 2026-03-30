عقارات دبي تستهل الأسبوع بتداولات قوية

واصل السوق العقاري في دبي أداءه القوي في مستهل تعاملات الأسبوع، مسجلاً صفقة قياسية لبيع شقة سكنية فاخرة بقيمة 90 مليون درهم.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك دبي، أن الشقة السكنية الجاهزة بيعت في منطقة بلوواترز، وتتكون من 5 غرف وصالة، وتمتد على 9414 قدماً مربعة أي ما يعادل 9559 درهماً للقدم المربعة الواحدة، ما يشير إلى استمرار الطلب المتنامي على الأصول العقارية الفاخرة في الإمارة.

وسجلت التصرفات العقارية 3.57 مليارات درهم عبر 1179 صفقة، وتوزعت التصرفات لتشمل 2.6 مليار درهم مبيعات عبر 889 صفقة، أما الرهون فقد بلغت 667 مليون درهم نتجت عن 260 صفقة، فيما بلغت الهبات 255 مليون درهم نتجت عن 30 صفقة.

واستحوذت المبيعات على الخريطة على الحصة الأكبر من المبيعات عند 1.6 مليار درهم عبر 669 صفقة، أما المبيعات الجاهزة فقد بلغت 971 مليون درهم نتجت عن 220 صفقة.

وشهد القطاع صفقة رهن قطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 74 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على الخريطة في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «أمان ريزيدينسيز» بقيمة 55 مليون درهم، إلى جانب رهن وحدة مكتبية في منطقة برج خليفة بقيمة 40 مليون درهم.