1.8 مليار درهم تصرفات دبي العقارية

واصل القطاع العقاري في دبي زخمه خلال شهر مارس الجاري، مسجلاً تصرفات إجمالية بلغت أمس 1.8 مليار درهم نتجت عن 874 صفقة.

وسجلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي صفقة بيع بشقة سكنية فاخرة قيد الإنشاء في منطقة برج خليفة بقيمة 73 مليون درهم، وشهدت الدائرة تسجيل 457 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 43 مبايعة لأراضٍ، و358 مبايعة لوحدات سكنية و56 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 390 مليون درهم تمت عبر 91 معاملة، كما شهد السوق تسجيل 5 هبات بـ 7 ملايين درهم.

وشهد السوق صفقة رهن لقطعة أرض في مثلث قرية جميرا بقيمة 117 مليون درهم، كما بيعت أرض أخرى في المنطقة نفسها بـ 98 مليون درهم، وبيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة لامير بـ 34 مليون درهم.