«موديز»: الإمارات قادرة على مواجهة الاضطرابات بفضل التنوع والاحتياطيات

أظهر تحليل صادر عن «موديز» أن الإمارات تمتلك مقومات قوية، تمكنها من الحد من تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وبحسب الوكالة، تستند المرونة إلى مزيج من العوامل في مقدمتها ضخامة الاحتياطيات المالية وتنوع القاعدة الاقتصادية، إلى جانب بنية تحتية متقدمة في مجالي الطاقة والتجارة، ما يخفف حدة أي صدمات محتملة في تدفقات النفط والتبادل التجاري.

وأشار التقرير إلى أن الدولة طوّرت مسارات بديلة لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، من أبرزها خط الأنابيب الذي يربط حقول الإنتاج البرية بميناء الفجيرة على بحر عمان.

وتصل القدرة الاستيعابية لهذا المسار إلى نحو 1.8 مليون برميل يومياً، ما يسمح بتصدير جزء من الإنتاج دون المرور عبر هرمز.

وأكد التقرير أن الإمارات نجحت السنوات الماضية في تقليص اعتمادها على النفط، مدعومة بتدفقات استثمار أجنبي قوية واستقطاب كفاءات بشرية عالية المهارة.