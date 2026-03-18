3 مليارات درهم تصرفات دبي العقارية في يوم

واصل القطاع العقاري في دبي، أمس، أداءه القوي، مسجلاً تصرفات إجمالية بقيمة 3 مليارات درهم نتجت عن 874 صفقة، في مؤشر على استمرار الزخم الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة.

وسجلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي صفقة بيع قياسية لقطعة أرض سكنية في منطقة داون تاون جبل علي بقيمة 240.3 مليون درهم، وهو مؤشر على استمرار الطلب على الأصول العقارية، لا سيما في المواقع الاستراتيجية والمشاريع ذات الإمكانات التطويرية العالية.

وشهدت الدائرة تسجيل 710 مبايعات بقيمة 2.4 مليار درهم، منها 87 مبايعة لأراضٍ، و562 مبايعة لوحدات سكنية و61 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 437 مليون درهم عبر 146 معاملة، منها 41 رهناً لأراض، و90 رهناً لوحدات سكنية، و19 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 14 هبة بقيمة 89 مليون درهم. وشهد السوق أيضاً صفقة رهن لشقة سكنية في منطقة دبي مارينا بقيمة 87 مليون درهم، وكذلك تم بيع وحدة مكتبية على الخريطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 47 مليون درهم، إلى جانب رهن شقة في منطقة البراري بقيمة 22 مليون درهم.