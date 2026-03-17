4.1 مليارات درهم تصرفات عقارية في دبي

استهل القطاع العقاري في دبي تعاملات الأسبوع أمس بأداء قوي، مسجلاً تصرفات إجمالية بلغت 4.1 مليارات درهم نتجت عن 1336 صفقة، في مؤشر على استمرار الزخم الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة.

وسجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي صفقة رهن لفيلا في منطقة ستوديو سيتي بقيمة 82 مليون درهم في مؤشر على استمرار الطلب القوي على الأصول العقارية الفاخرة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1036 مبايعة بقيمة 3.2 مليارات درهم، منها 132 مبايعة لأراضٍ، و817 مبايعة لوحدات سكنية و87 مبايعة لمبانٍ. وسجلت الرهون قيمة قدرها 773 مليار درهم تمت عبر 227 معاملة، منها 74 رهناً لأرض، و177 رهناً لوحدات سكنية، و27 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 22 هبة بقيمة 164 مليون درهم.

وشهد السوق أيضاً صفقة بيع لقطعة أرض في منطقة مجمع دبي لاند السكني بقيمة 127 مليون درهم، كما بيعت فيلا على الخريطة في منطقة جميرا غولف بقيمة 42 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة المركز التجاري الثاني بقيمة 20 مليون درهم.