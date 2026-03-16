ثقة الشركات تقفز بمبيعات العقارات التجارية بدبي 288 %

حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة قياسية خلال أول شهرين من عام 2026، حيث نمت بنسبة 288 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يؤكد الانطلاقة القوية لاقتصاد الإمارة وقوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشراً على استمرار توسع الشركات والأعمال في دبي. وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 8.15 مليارات درهم عبر 1636 صفقة خلال أول شهرين من العام الجاري (يناير - فبراير) بنمو 288 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها المبيعات 2.1 مليار درهم عبر 801 صفقة.

العقارات على الخارطة

وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 6.6 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 1298 صفقة، و1.49 مليار درهم للمحال التجارية نتجت عن 338 صفقة. واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 5.1 مليارات درهم عبر 769 صفقة. فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 1.55 مليار درهم عبر 529 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 780 مليون درهم عبر 145 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 717 مليون درهم عبر 193 صفقة.

توزع جغرافي

وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 325 صفقة بقيمة 2.1 مليار درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 49 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 349 صفقة بقيمة مليار درهم، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 62 صفقة بقيمة 699 مليون درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 189 صفقة بقيمة 515 مليون درهم.

عقارات فاخرة

ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة مثل مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 94 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال يناير وفبراير من عام 2026.

أبرز الصفقات

وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.