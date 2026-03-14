صفقات كبرى تدفع تصرفات عقارات دبي إلى 16.6 ملياراً

واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل أداء قوي الأسبوع الماضي، حيث بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك 16.6 مليار درهم نتجت عن 4819 صفقة، مسجلة ارتفاعاً بما يقارب الـ42 % مقارنة بالأسبوع الماضي الذي بلغت فيه التصرفات 11.7 مليار درهم.

ويأتي هذا النشاط القوي مدفوعاً بعدد من الصفقات الكبيرة، ما يعكس استمرار زخم السوق وثقة المستثمرين، رغم التوترات الإقليمية في المنطقة.

وتفصيلاً، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 16.6 مليار درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 4819 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3592 مبايعة بقيمة 12.2 مليار درهم، و802 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.5 مليارات درهم، كما سُجلت 106 معاملات هبة بقيمة 886 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 354 مبايعة لأراضٍ، و2850 مبايعة لوحدات سكنية و388 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 188 رهناً لأراض، و831 رهناً لوحدات سكنية، و102 رهن لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 7 مليارات درهم نتجت عن 1369 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 5.1 مليارات درهم نتجت عن 2223 صفقة.

وحلت منطقة اليلايس 5 في الصدارة من حيث قيمة المبيعات بـ1.1 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليلايس 2 بـ755 مليون درهم، وثالثاً منطقة الصفوح غاردنز بـ708 ملايين درهم، ورابعاً منطقة معيصم الثانية بـ639 مليون درهم، وخامساً منطقة أم سقيم الأولى بـ560 مليون درهم.

وشهد السوق العديد من الصفقات الكبرى خلال الأسبوع المنصرم، أبرزها صفقة بيع قياسية لقطعة أرض في منطقة الصفوح غاردنز بقيمة 705 ملايين درهم.

كما شهدت منطقة جزر دبي صفقة بيع لفيلا على الخارطة بقيمة 220 مليون درهم، أما منطقة البرشا هايتس فقد سجلت صفقة رهن لأرض بقيمة 255 مليون درهم، إلى جانب رهن لفيلا جاهزة في منطقة جميرا باي بقيمة 150 مليون درهم.

كما رهنت فيلا في منطقة نخلة جميرا بقيمة 100 مليون درهم، وكذلك شهدت نفس المنطقة صفقة بيع لفيلا قيد الإنشاء بقيمة 92 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية على المخطط في منطقة الخليج التجاري بقيمة 31 مليون درهم.

4819

إجمالي عدد الصفقات

3592

مبايعة بقيمة 12.2 مليار درهم

7

مليارات مبيعات العقارات الجاهزة مع 1369 صفقة