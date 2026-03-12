3.5 مليارات درهم تصرفات عقارية في دبي

واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي، أمس، مسجلاً تصرفات إجمالية بلغت 3.5 مليارات درهم نتجت عن 928 صفقة.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي صفقة رهن لفيلا على الخارطة في منطقة جميرا باي بقيمة 150 مليون درهم في مؤشر على استمرار الطلب القوي على الأصول العقارية الفاخرة.

وشهدت الدائرة تسجيل 736 مبايعة بقيمة 2.2 مليار درهم، منها 77 مبايعة لأراضٍ، و604 مبايعات لوحدات سكنية و55 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.1 مليار درهم تمت عبر 178 معاملة، منها 45 رهناً لأرض، و350 رهناً لوحدات سكنية، و25 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 14 هبة بقيمة 69 مليون درهم. وشهد السوق أيضاً صفقة رهن لقطعة أرض في منطقة البرشا هايتس بقيمة 255 مليون درهم، كما رهنت أرض أخرى في منطقة الخيل هايتس بقيمة 140 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة على المخطط في منطقة نخلة جميرا بقيمة 53 مليون درهم.