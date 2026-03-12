«إعمار» تكشف عن مشروع سكني فاخر في دبي الجنوب وسط حضور كثيف

أطلقت شركة إعمار العقارية، أمس، مشروعها السكني الجديد «غولف فالي – Golf Vale» ضمن مجمع إعمار الجنوب في منطقة دبي الجنوب، وسط حضور كثيف من المستثمرين والوسطاء العقاريين، في خطوة تعكس استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة وتوسُّع المطورين في إطلاق مشاريع جديدة تستهدف الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية المتكاملة.

ويقع المشروع الجديد حول ملعب غولف مكوّن من 18 حفرة، ويضم مجموعة من الشقق الفاخرة، إلى جانب منازل تاون هاوس، ويضم المشروع 262 وحدة سكنية تتنوع بين شقق من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إضافة إلى تاون هاوس من ثلاث غرف نوم، حيث تبدأ الأسعار من نحو 1.1 مليون درهم للشقق الصغيرة، وتصل إلى نحو 5.06 ملايين درهم لوحدات التاون هاوس.

المشروع يقع إلى جانب مطار آل مكتوم الدولي، ومن المتوقع تسليمه في مارس 2030، ويأتي إطلاق المشروع في ظل الطلب القوي على العقارات السكنية، خاصة في المناطق الجديدة المرتبطة بمشاريع البنية التحتية الكبرى ومطار آل مكتوم الدولي، المتوقع أن يصبح أحد أكبر مطارات العالم خلال السنوات المقبلة.