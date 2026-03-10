عقارات دبي تتجاهل التوترات بتصرفات 4 مليارات

يواصل سوق العقارات في دبي إرسال إشارات قوة واضحة، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة، مسجلاً تصرفات عقارية بلغت نحو 4 مليارات درهم خلال تعاملات أمس.

ولم يخلُ السوق من الصفقات اللافتة، إذ شهد بيع شقة فاخرة قيد الإنشاء بقيمة 92.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع Armani Beach Residences، في مؤشر جديد على استمرار الطلب القوي على الأصول السكنية الفاخرة وثقة المستثمرين بآفاق السوق العقاري في الإمارة.

وتفصيلاً سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك، أمس، أكثر من 4 مليارات درهم تمت عبر 1082 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 855 مبايعة بقيمة 3.1 مليارات درهم، منها 102 مبايعة لأراضٍ، و646 مبايعة لوحدات سكنية و107 مبايعات لمبانٍ.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 524 مليون درهم تمت عبر 196 معاملة، منها 55 رهناً لأرض، و139 رهناً لوحدات سكنية، و12 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 31 هبة بقيمة 256 مليون درهم.

وبجانب الصفقة الفاخرة في نخلة جميرا، سجل السوق صفقة لبيع قطعة أرض مخصصة لنادٍ رياضي في منطقة هورايزون بقيمة 115 مليون درهم، كما بيعت أرض في منطقة دبي الصناعية بقيمة 84 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية على المخطط في منطقة الخليج التجاري بقيمة 31 مليون درهم.