ثقة المستثمرين في عقارات دبي تترسخ

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 2.8 مليار درهم، تشمل 2 مليار درهم مبيعات عبر 519 صفقة، و761 مليون درهم رهوناً عبر 175 صفقة، إضافة إلى 34 مليون درهم هبات عبر 12 معاملة.

وشكّلت المبيعات على الخريطة (قيد الإنشاء) الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات، إذ استحوذت على نحو 60 % بقيمة 1.2 مليار درهم عبر307 صفقات.

ويعكس الإقبال استمرار توجه المستثمرين نحو المشاريع المستقبلية في دبي، حيث يراهن المشترون على قيمة الأصول قبل اكتمال بنائها، في مؤشر على الثقة بآفاق السوق العقاري في الإمارة وقدرته على تحقيق نمو طويل الأجل، حتى في ظل التوترات الإقليمية والتقلبات العالمية.

كما شهد السوق صفقة لبيع شقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة مرسى دبي بقيمة 62 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة على الخريطة أيضاً في منطقة برج خليفة بقيمة 43 مليون درهم، كما رهنت أرض تجارية في منطقة محيصنة الرابعة بقيمة 110 مليون درهم.

وتم بيع شقة فاخرة على الخريطة مقابل 422 مليون درهم، في مؤشر قوي على الثقة في سوق عقارات دبي. وأكدت شركة «fäm العقارية» بيع الشقة بمساحة 31,201 قدم مربعة في مشروع أمان ريزيدنسز دبي في شبه جزيرة جميرا.

وأفادت بيانات DXBinteract وهي منصة البيانات التي طورتها الشركة بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن قيمة الصفقة بلغت 13,525 درهماً للقدم المربعة.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «fäm العقارية»: «يشكل بيع فيلا فاخرة بهذا المستوى أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، إذ يؤكد أن سوق العقارات في دبي أقوى هيكلياً من أي وقت مضى».