عقارات دبي تتجاوز حسابات التوترات الإقليمية والعالمية

رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، واصل السوق العقاري في دبي إرسال إشارات قوة، مع تسجيل مبيعات في المناطق المطلة على الخليج العربي – تشمل نخلة جميرا ونخلة جبل علي ولا مير وجزر دبي وجزيرة بلوواترز ومدينة دبي الملاحية ودبي مارينا و«جي بي آر» – بقيمة إجمالية قاربت نصف مليار درهم خلال يوم واحد.

ويعكس هذا الأداء استمرار شهية المستثمرين تجاه الأصول الساحلية الفاخرة، في وقت تتسم فيه البيئة الإقليمية بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، فالمشاريع الواقعة على الواجهة البحرية، وخصوصاً في نخلة جميرا ونخلة جبل علي، تحافظ على مكانتها كوجهات مفضلة لرؤوس الأموال الباحثة عن أصول نادرة وعالية القيمة.وتجاوزت قيمة التصرفات العقارية حاجز 5.8 مليارات درهم خلال يومين، حيث سجلت يوم الإثنين 4 مليارات درهم، وبلغت يوم الثلاثاء 1.84 مليار درهم، ونتجت التصرفات العقارية في دبي، الثلاثاء، عن 548 صفقة، وتوزعت على 1.5 مليار درهم مبيعات نتجت عن 427 صفقة، و232 مليون درهم لرهون عقارية نتجت عن 91 صفقة، إلى جانب 89 مليون درهم هبات عبر 30 صفقة.

وتصدرت منطقة نخلة جميرا المبيعات مسجلة 5 صفقات بقيمة 261 مليون درهم حيث شهدت المنطقة أمس صفقة بيع لشقة سكنية على الخارطة ضمن مشروع «كومور ريزيدينسز» الفاخر الذي تطوره شركة نخيل بقيمة 60 مليون درهم.

كما شهدت المناطق المطلة على الخليج العربي مبيعات إجمالية بقيمة 435 مليون درهم نتجت عن 10 صفقات، حيث سجلت منطقة نخلة جبل علي مبيعات بقيمة 73 مليون درهم، و37 مليون درهم في منطقة جزر دبي، و36 مليون درهم منطقة لا مير، و10.6 ملايين درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، و6.4 ملايين درهم في دبي مارينا، و5.7 ملايين درهم في جزيرة بلوواترز.

وتظهر هذه الأرقام أن الزخم المسجل في هذه المناطق لا يرتبط فقط بعامل الموقع، بل أيضاً بمحدودية المعروض من الفلل والوحدات الفاخرة المطلة مباشرة على البحر، إلى جانب استمرار الطلب من المستثمرين الدوليين والأفراد ذوي الملاءة العالية، الذين ينظرون إلى دبي باعتبارها سوقاً مستقراً مقارنة بمحيطها الإقليمي.

كما يشير حجم الصفقات إلى أن القطاع الفاخر بات يتحرك بدوافع استثمارية طويلة الأجل، بعيداً عن التقلبات قصيرة الأمد، مستفيداً من بنية تشريعية واضحة، وإطار تنظيمي متطور، وبيئة أعمال جاذبة لرؤوس الأموال العالمية.

ويأتي تسجيل مبيعات بقيمة تقارب النصف مليار درهم في مناطق بحرية خلال يوم واحد ليؤكد أن الطلب على العقارات المتميزة في دبي لا يزال قوياً، حتى في ظل أجواء إقليمية معقدة، ما يعكس ثقة المستثمرين بمتانة السوق وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية. ويؤكد هذا الأداء قدرة سوق دبي العقاري على الحفاظ على زخمه، مستفيداً من مقومات الاستقرار والبنية التحتية المتقدمة التي تواصل جذب رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذات استثمارية موثوقة.