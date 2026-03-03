عقارات دبي تتحدى التوترات بـ 4 مليارات تصرفات

واصل السوق العقاري في دبي تسجيل نشاط لافت في قطاع المكاتب، مع إتمام صفقتين لبيع وحدتين مكتبيتين قيد الإنشاء (على الخريطة) بقيمة إجمالية بلغت نحو 80 مليون درهم، في إشارة إلى استمرار ثقة المستثمرين والشركات في الأصول المكتبية عالية الجودة. جاء ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي التصرفات أمس 4 مليارات درهم.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت الصفقة الأولى في منطقة الخليج التجاري 50 مليون درهم ضمن مشروع «لومينا باي أمنيات»، فيما تمت الصفقة الثانية في منطقة المركز التجاري الثاني بقيمة 30 مليون درهم ضمن مشروع «أي أتش إس تاور».

تأتي هذه الصفقات في وقت تتسم فيه البيئة الإقليمية بدرجة من عدم اليقين، إلا أن الطلب على المكاتب المتميزة في دبي لا يزال قوياً، مدفوعاً بمكانة الإمارة مركز أعمال مستقراً ووجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن مقار طويلة الأجل.

ويعكس الإقبال على الوحدات المكتبية قيد الإنشاء توجهاً استثمارياً استباقياً، مع تركّز الاهتمام على المباني الحديثة التي تلبي معايير الاستدامة والتقنيات المتقدمة، وفي مواقع استراتيجية قادرة على استقطاب الشركات متعددة الجنسيات.

ويؤكد هذا الأداء قدرة سوق دبي العقاري على الحفاظ على زخمه، مستفيداً من مقومات الاستقرار والبنية التحتية المتقدمة التي تواصل جذب رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذات استثمارية موثوقة. وواصل القطاع زخمه القوي في مستهل تعاملات الأسبوع، حيث سجلت التصرفات العقارية أكثر من 4 مليارات درهم تمت عبر 1056 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 826 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم، منها 76 مبايعة لأراضٍ، و695 مبايعة لوحدات سكنية و55 مبايعة لمبانٍ. وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.4 مليار درهم تمت عبر 173 معاملة، منها 61 رهناً لأرض، و127 رهناً لوحدات سكنية، و15 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 57 هبة بقيمة 158 مليون درهم.