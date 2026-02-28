131.6 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أول شهرين

واصل سوق دبي العقاري انطلاقته القوية خلال 2026 مع تسجيله مبيعات قياسية بقيمة 131.6 مليار درهم أول شهرين بنمو 38.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تمكن شهر فبراير 2026 من كسر الرقم القياسي المسجل للشهر نفسه من العام الماضي، مع مبيعات استثنائية بلغت 60 مليار درهم، وبذلك يعتبر فبراير 2026 أعلى قيمة للشهر ذاته على الإطلاق في تاريخ السوق.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن السوق العقاري سجل نمواً في المبيعات 38.3% خلال شهري يناير وفبراير بواقع مبيعات بلغت 131.6 مليار درهم عبر 33.901 صفقة مقارنة بـ 94.8 مليار درهم عبر 30.100 صفقة خلال الفترة نفسها من 2025.

وبلغت التصرفات العقارية 192.3 مليار درهم عبر 42.650 صفقة أول شهرين من 2026 بنمو 60% في القيمة مقابل 127.4 ملياراً عبر 37.490 صفقة في الفترة نفسها من 2025.

وتوزعت التصرفات لتشمل 131.6 مليار درهم مبيعات عقارية عبر 33.901 صفقة، و47.9 مليار درهم رهوناً عبر 7.177 صفقة، و12.8 مليار درهم هبات تمت عبر 1572 صفقة.

واستحوذت منطقة اليلايس 1 على الحصة الأكبر من المبيعات أول شهرين من العام بقيمة 10.1 مليارات درهم عبر 2006 صفقات، تلتها معيصم الثانية بـ 8.1 مليارات درهم عبر 446 صفقة، وثالثاً الروية الأولى بـ 6.3 مليارات درهم عبر 3 صفقات تليها الخليج التجاري بـ 6.1 مليارات درهم عبر 1748 صفقة، وخامساً نخلة ديرة بـ 4.3 مليارات درهم عبر 1256 صفقة.

وحطم شهر فبراير 2026 جميع الأرقام القياسية المسجلة للشهر نفسه، وقفزت المبيعات إلى 60 مليار درهم عبر 16.459 صفقة مسجلة نمواً 19.2% في القيمة مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

