دبي ثاني أجمل أفق في العالم

احتلت دبي المرتبة الثانية في اختيارات شبكة نيودلهي الإعلامية الهندية ضمن قائمة أفضل عشرة أماكن في العالم لمشاهدة الأفق.

وأكدت الشبكة أن الأمر لا يحتاج إلى التفكير ولو قليلاً لمعرفة لماذا تحتل دبي المركز الثاني على العالم، حيث بها برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم. فضلاً عن ناطحات السحاب فائقة الارتفاع، إضافة إلى المعالم العقارية الأيقونية التي تزخر بها الإمارة.

وذكرت الشبكة أن حي منهاتن في نيويورك احتل المركز الأول في القائمة واصفة إياه بأنه من أكثر الأماكن شهرة في العالم، حيث يقع فيه ناطحة سحاب «إمباير ستيت»، ومركز «روكفيلر» وغيرها من المعالم.

ثم جاءت كوالالمبور في ماليزيا بالمرتبة الثالثة، حيث يوجد فيها أطول برج ثنائي في العالم ما يجعل مشاهدة الأفق منها أمراً ممتعاً. وجاءت كل من: شيكاغو بالمركز الرابع، وتورنتو في المركز الخامس، وشنغهاي بالمركز السادس، وسيدني في المركز السابع، وهونج كونج بالمركز الثامن وأوكلاند في المركز التاسع، وأخيراً طوكيو في المركز العاشر.