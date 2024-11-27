10600 وحدة عقارية جديدة مسجلة بأبوظبي منذ بداية 2024

يستهدف المطورون العقاريون في أبوظبي تطوير أكثر من 10600 وحدة عقارية جديدة عبر 34 مشروعاً تم تسجيلها عقارياً من بداية العام الجاري وحتى نوفمبر الجاري. وتتفاوت هذه المشاريع وفق مراحل تطويرها ما بين مشاريع على المخطط وأخرى في المراحل التمهيدية للإنشاء ومشاريع أخرى تراوحت فيها نسب الإنجاز بين 10 وحتى 50% من مخطط الأعمال الإنشائية.

وتحافظ الجزر السياحية ومناطق التملك الحر على تصدرها لمناطق التطوير العقاري بأبوظبي وفق بيانات المطورين ومنصة «داري» التابعة لمركز أبوظبي العقاري. وتأتي في مقدمتها جزيرة «السعديات» التي تضم الحصة الأكبر من الوحدات بإجمالي 1711 وحدة عقارية سكنية عبر 7 مشاريع جديدة.

وتم تسجيل 7 مشروعات في جزيرة «الريم» لتوفير ما يتجاوز 1400 وحدة، وتلتها جزيرة الحديريات بتطوير مشروعين يضمان 1240 وحدة عقارية، بينما شهدت جزيرة «ياس» 6 مشاريع لإنشاء 1058 وحدة عقارية. وضمت لائحة تطوير الجزر أيضاً تسجيل 191 وحدة في جزيرة «رمحان» ومرحلة إنشائية بمشروع «مرسى الجبيل» بجزيرة «الجبيل» لتطوير 36 وحدة.

وكان أكبر المشاريع المسجلة في الإمارة بشكل عام مشروع «بلغليم» الذي يوفر 1746 وحدة سكنية بمنطقة الباهية إلى جانب 3 مشاريع ضمن مجمع بلووم ليفنج داخل المدينة لتطوير 1167 وحدة و4 مشروعات بمدينة خليفة تضم قرابة 1400 وحدة.

وتم تسجيل 347 وحدة بمشروعين بمنطقة الجرف ومرحلة جديدة من «بوابة الشرق» في منطقة «بني ياس» لتوفير 91 وحدة عقارية. وهناك أيضاً مشروع «تلال السلام» بمدينة العين لتوفير 196 وحدة.

في المقابل وعلى صعيد تسجيل مشاريع بيع الأراضي، تم تسجيل 12 مشروعاً لبيع الأراضي حتى نوفمبر الجاري تضم أكثر من 12.8 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار العقاري السكني والتجاري والخدمي.

وشملت مشاريع الأراضي المطروحة 10 مشاريع في مدينة العين توفر قرابة 11.3 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والتجاري فيما ضمت جزيرة الجبيل مشروعين إضافيين لتوفير إجمالي 1.5 مليون متر مربع للاستخدامات المختلفة في القطاعين السكني والتجاري.