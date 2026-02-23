اتفاق لبناء «برج ترامب» على الساحل الذهبي في أستراليا



أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ألتوس للتطوير العقاري، ديفيد يونج، التوصل إلى اتفاق لبناء برج «ترامب تاور» على ساحل جولد كوست شرقي أستراليا.

وأوضح يونج في بيان، اليوم الاثنين، أن مشروع “«ترامب إنترناشونال هوتل آند تاور جولد كوست»، الذي يسعى لتنفيذه منذ نحو عشرين عاماً، سيصبح حال إنجازه قبل نهاية العقد أعلى مبنى في أستراليا. وأضاف أن البرج سيبلغ ارتفاعه 340 متراً ويتألف من 91 طابقاً، متجاوزاً برج أستراليا 108 في ملبورن بنحو 15 متراً، إلى جانب تفوقه، بحسب قوله، من حيث الفخامة على أي منتجع أسترالي آخر.

ومن المقرر أن يبدأ تشييد البرج خلال العام الجاري في منتجع سرفرز بارادايس.

في المقابل، ذكرت شبكة «إيه.بي.سي» الأسترالية أن مجلس البلدية وافق بالفعل على إنشاء برج بارتفاع 89 طابقاً، مشيرة إلى أن المطور سيحتاج إلى تقديم طلب جديد لزيادة عدد الطوابق. ونقلت الشبكة عن نائب العمدة مارك هامل قوله إن أي تعديل في الارتفاع يتطلب موافقات إضافية.

كما لفتت الشبكة إلى وجود خطط لبناء برج منفصل بارتفاع 393 متراً و101 طابق في سرفرز بارادايس، ما قد يضعف الادعاء بأن مشروع «ترامب تاور» سيصبح الأعلى في البلاد.

وأشار يونج إلى أن «اتفاقاً نهائياً» جرى توقيعه في فبراير داخل منتجع مارالاغو المملوك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.