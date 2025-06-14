15.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأسبوع المنقضي 15.5 مليار درهم نتجت عن 4358 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3521 مبايعة بقيمة 11.2 مليار درهم، و695 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.2 مليارات درهم، كما تم تسجيل 142 معاملة هبة بقيمة 1.1 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الإسبوعية على: 591 مبايعة لأراضٍ، و2747 مبايعة لوحدات سكنية و183 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على : 164 رهناً لأراضٍ، و670 رهناً لوحدات سكنية، و96 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 6.2 مليارات درهم نتجت عن 1446 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 4.9 مليار درهم نتجت عن 2075 صفقة.

وحلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 945 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة نخلة جميرا بـ 819 مليون درهم، وثالثاً منطقة اليلايس 1 بـ 722 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري بـ 505 ملايين درهم، وخامساً منطقة معيصم الثانية بـ 478 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 365 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «أمان ريزيديسزز دبي» بقيمة 125 مليون درهم، إلى جانب بيع شقتين سكنيتين قيد الإنشاء في منطقة جميرا الأولى ضمن مشروع «جميرا أسورا باي» الأولى بقيمة 92 مليون درهم والثانية بـ 89 مليون درهم، وكذلك بيعت قطعة أرض في منطقة البرشاء الأولى مخصصة لمركز معارض بقيمة 80 مليون درهم.