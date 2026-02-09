5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 5 مليارات درهم عبر 1539 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1308 مبايعات بقيمة 4.3 مليارات درهم، منها 83 مبايعة لأراضٍ، و1110 مبايعات لوحدات سكنية و115 مبايعة لمبان.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 473 مليون درهم تمت عبر 205 معاملات، منها 44 رهناً لأرض، و130 رهناً لوحدات سكنية، و31 رهناً لمبان، كما شهد السوق تسجيل 26 هبة بقيمة 222 مليون درهم.

وشهد السوق صفقة بيع لقطعة أرض في منطقة جميرا الثانية بقيمة 350 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية على المخطط في الخليج التجاري بقيمة 55 مليون درهم.