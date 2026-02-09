220 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء في دبي حتى 2029

تجاوز عدد الوحدات السكنية قيد الإنشاء في سوق دبي العقاري حالياً الـ 220 ألف وحدة، مع جداول تسليم تمتد حتى عام 2029، ما يضع معادلة العرض في صلب المشهد العقاري خلال السنوات المقبلة، وفقاً لتقرير حديث لمؤسسة الأبحاث العقارية «فاليوسترات».

وأوضح التقرير أنه رغم التوقعات القياسية لمشاريع التسليم خلال عام 2026، لم يتجاوز عدد الوحدات السكنية التي جرى إنجازها فعلياً في 2025 نحو 36 ألف وحدة، أي ما يعادل 59% من التقديرات الأولية، في انعكاس واضح للتأخيرات التاريخية في تنفيذ المشاريع.

وأضاف: «مع استمرار هذا النمط يرجح أن تخضع تقديرات المعروض المستقبلي لمزيد من المراجعات التنازلية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم مستويات الأسعار والإيجارات في معظم الأسواق الفرعية، خصوصاً في المناطق ذات الطلب المرتفع والمعروض المحدود».

وتظهر السجلات الرسمية أن دبي دخلت عام 2024 بإجمالي 855.927 وحدة سكنية قائمة، وبحسب التقديرات، بلغ إجمالي الوحدات السكنية التي جرى تسليمها خلال عام 2025 نحو 26.810 شقق و9.382 فيلا، وهو ما يعادل نحو 59% من التقديرات الأولية لتسليمات عام 2025، في انعكاس مباشر لاستمرار التأخيرات في تنفيذ المشاريع.

أما بالنسبة لعدد الوحدات السكنية القائمة والمتوقع تسليمها بنهاية العام الجاري فيصل إلى 1.02 مليون وحدة.

وخلال الربع الرابع من عام 2025، شهدت دبي تسليم 1.987 شقة في قرية جميرا الدائرية، و808 وحدات في أرجان، و804 شقق في مدينة دبي للاستوديوهات، إضافة إلى 578 وحدة سكنية في داماك هيلز 2، و540 منزلاً في تلال الغاف.

وبالنظر إلى المستقبل، يقدر حجم المعروض السكني الجديد المتوقع تسليمه في عام 2026 عند مستوى قياسي يبلغ 131.234 وحدة سكنية، تشكل الشقق نحو 81% منها مقابل 19% للفلل والتاون هاوس، ومع ذلك، تبقى هذه التقديرات عرضة لمراجعات تنازلية، على غرار الأعوام السابقة، نتيجة استمرار التأخيرات في أعمال البناء.

يجري حالياً تنفيذ 187.676 شقة سكنية و39.291 فيلا ومنزل تاون هاوس قيد الإنشاء في دبي، مع جداول تسليم معلنة تمتد حتى عام 2029.

وتتركز نحو 10% من هذه المشاريع في منطقة قرية جميرا الدائرية، فيما تستحوذ منطقة الخليج التجاري على نحو 6% من إجمالي المشاريع، وتليهما كل من داماك لاغونز وأبراج بحيرات جميرا ودبي هيلز إستيت، بحصة تقارب 4% لكل منها.