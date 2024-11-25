336 مشروعاً عقارياً جديداً بدبي في 2024

شهدت دبي منذ مطلع العام الجاري تسارعاً ملحوظاً في إطلاق المشاريع العقارية الجديدة، مدفوعاً بارتفاع الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، وإدراك المطورين العقاريين لحاجة السوق إلى منتجات متنوعة تلبي تطلعات الفئات المختلفة من المستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن منازل للسكن أو عقارات للتأجير وتحقيق عوائد استثمارية طويلة الأمد.

وأظهرت إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي عدد مشاريع التطوير العقاري الجديدة التي بدأ تنفيذها في دبي منذ مطلع العام الجاري ارتفع إلى 336 مشروعاً بتكلفة إنشائية بلغت 80 مليار درهم.

وتضمنت هذه المشاريع الجديدة 109742 وحدة تشمل الوحدات السكنية والفندقية والتجارية، إلى جانب 13309 فلل، سيتم تسليمها على فترات مختلفة من عام 2025 إلى 2029.

ويعكس هذا الزخم ثقة المستثمرين المتزايدة في سوق دبي العقاري، المدعومة بعوامل متعددة، أبرزها الانتعاش الاقتصادي القوي، وجودة المشاريع، وتنوع خيارات الاستثمار والبيئة الضريبة الجذابة والبنية التحتية المتطورة والسياسات الحكومية المحفزة للاستثمار، بما في ذلك برامج التأشيرات الذهبية والتسهيلات التشريعية.

توزيع جغرافي

وسجلت منطقة بوكدرة في دبي أعلى قيمة للعقود الإنشائية للمشاريع الجديدة في الإمارة منذ مطلع العام الجاري، حيث بدأت الأعمال الإنشائية فيها بـ 8 مشاريع قيمتها 5.78 مليارات درهم، تليها منطقة الخليج التجاري عبر 10 مشاريع بقيمة 5.7 مليارات درهم، وثالثاً مدينة المطار عبر 18 مشروعاً بقيمة 5 مليارات درهم، ورابعاً منطقة وادي الصفا 5 عبر 19 مشروعاً بقيمة 4.8 مليارات درهم، وخامساً منطقة البرشاء جنوب الرابعة عبر 48 مشروعاً بقيمة 4.7 مليارات درهم.

وحلت نخلة ديرة في المرتبة السادسة عبر 17 مشروعاً بقيمة 3.78 مليارات درهم، وسابعاً منطقة اليفرا 1 عبر 7 مشاريع بقيمة 3.75 مليارات درهم، وثامناً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد عبر 11 مشروعاً بقيمة 3.6 مليارات درهم، وتاسعاً منطقة مرسى دبي عبر 5 مشاريع بقيمة 2.9 مليار درهم، وعاشراً منطقة وادي الصفا 7 عبر مشروعين بقيمة 2.6 مليار درهم.

أبرز المشاريع

ويعتبر مشروع «سكاي سكيب» الذي تطوره شركة «شوبا العقارية»، الأعلى من حيث التكلفة الإنشائية بقيمة 2.2 مليار درهم ويقع في منطقة بوكدرة، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث القيمة مشروع «العنوان ريزيدنسز زعبيل» والذي تطوره شركة «إعمار العقارية»، وتبلغ تكلفته الإنشائية 1.9 مليار درهم.

وجاء ثالثاً مشروع «باي فيلاز» في جزر دبي من تطوير شركة «نخيل» التابعة لدبي القابضة للعقارات وبتكلفة إنشائية تبلغ 1.7 مليار درهم، ورابعاً مشروع «ذا إيكرز» من تطوير شركة «مراس» التابعة لدبي القابضة أيضاً ويقع المشروع في منطقة دبي لاند وبتكلفة إجمالية 1.6 مليار درهم، وخامساً مشروع «بن غاطي سكاي رايز»، والذي يقع في منطقة الخليج التجاري وبتكلفة تبلغ 1.5 مليار درهم.