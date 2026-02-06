«هيلفاكس»: ارتفاع قياسي بأسعار المنازل في بريطانيا

ذكرت مؤسسة «هيلفاكس» للرهن العقاري في بريطانيا أن أسعار المنازل في البلاد ارتفعت في يناير الماضي، في مؤشر على عودة الطلب بعد إقرار الحكومة العمالية للميزانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

وذكرت «هيلفاكس» أن متوسط سعر المنزل ارتفع الشهر الماضي 0.7% لمستوى قياسي جديد بلغ 300077 جنيهاً استرلينياً (407 آلاف دولار)، ليصعد بأكثر من نسبة الهبوط التي سجلها الشهر السابق عليه وكانت تبلغ 0.6%.

ويأتي هذا الصعود بعد شهرين متتاليين من هبوط متوسط الأسعار، وكان أسرع صعود منذ نوفمبر 2024.

وتعكس هذه البيانات تحسن سوق العقارات في بريطانيا بعد تراجع أوضاعه في 2025.