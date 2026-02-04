97.1 مليار درهم مبيعات جزر دبي الاصطناعية في 2025

يواصل سوق العقارات الفاخرة في دبي ترسيخ موقعه كأحد أكثر الأسواق جاذبية للنخبة العالمية، مدفوعاً بالطلب المتنامي على السكن البحري والمشاريع ذات الطابع الاستثنائي.

وخلال عام 2025، سجلت 11 وجهة بحرية اصطناعية في الإمارة مبيعات عقارية قياسية بلغت 97.1 مليار درهم تشكل نحو 14% من إجمالي مبيعات عقارات دبي خلال العام الماضي، في مؤشر واضح على التحول المتسارع نحو الأصول العقارية عالية القيمة المرتبطة بنمط الحياة الفاخر والواجهات البحرية.

نخلة جميرا في الصدارة

وتصدرت نخلة جميرا قائمة المبيعات بقيمة 23.2 مليار درهم عبر 1693 صفقة، محافظة على مكانتها كأكثر الوجهات البحرية رسوخاً وجاذبية للمستثمرين وأصحاب الثروات.

وجاءت نخلة ديرة في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 19.8 مليار درهم نتجت عن 4458 صفقة، ما يعكس اتساع قاعدة الطلب وارتفاع وتيرة النشاط في المشاريع الجديدة المدعومة بتطوير البنية التحتية وتنوع المنتجات السكنية.

مبيعات قوية

وسجلت مدينة دبي الملاحية مبيعات قوية بلغت 19.7 مليار درهم عبر 5501 صفقة، لتبرز كإحدى أكثر المناطق نشاطاً من حيث عدد المعاملات، مدفوعة بمزيج من الشقق السكنية والاستثمارية.

كما حققت نخلة جبل علي مبيعات لافتة بقيمة 17.5 مليار درهم من خلال 772 صفقة، في إشارة إلى عودة قوية للمشاريع الكبرى طويلة الأجل، وارتفاع شهية المستثمرين نحو الوجهات المستقبلية ذات المساحات الواسعة والتصاميم المتكاملة.

وفي الشريحة المتوسطة من حيث القيمة، جاءت شبه جزيرة بينينسولا التي تعتبر جزءاً من منطقة جميرا الثانية بمبيعات بلغت 6 مليارات درهم عبر 158 صفقة، تلتها دبي هاربور بقيمة 3.4 مليارات درهم عبر 632 صفقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين مرسى دبي ونخلة جميرا.

كما سجلت جميرا باي مبيعات بقيمة 2.5 مليار درهم رغم محدودية عدد الصفقات البالغ 35 صفقة فقط، ما يعكس طبيعة المنطقة كوجهة فائقة الفخامة ذات متوسطات سعرية مرتفعة.

أداء متماسك

وسجلت وجهات أخرى أداءً متماسكاً، حيث بلغت مبيعات «لامير» نحو 1.9 مليار درهم عبر 244 صفقة، وجزر العالم 1.4 مليار درهم من خلال 108 صفقات.

فيما حققت «بلو واترز» مبيعات بقيمة 1.1 مليار درهم عبر 104 صفقات، أما «لؤلؤة جميرا» فسجلت مبيعات بلغت 640 مليون درهم من خلال 25 صفقة، ما يعكس طابعها الحصري ومحدودية المعروض فيها.

وتعكس هذه الأرقام التحول العميق في سلوك المستثمرين نحو الأصول العقارية البحرية باعتبارها مخزناً طويل الأجل للقيمة، وليس مجرد خيار سكني. كما تؤكد قدرة دبي على تطوير وجهات بحرية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، من المشاريع ذات الكثافة العالية إلى المجتمعات الحصرية منخفضة الكثافة، ما يعزز مكانة الإمارة كأحد أبرز مراكز السكن الفاخر والاستثمار العقاري العالمي.