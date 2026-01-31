يناير 2026 أفضل افتتاحية عقارية شهرية في دبي

سجل السوق العقاري بدبي خلال يناير 2026 أداء استثنائياً، محققاً أعلى قيمة تصرفات ومبيعات شهرية على الإطلاق في تاريخ الإمارة، حيث بلغت المبيعات 70 مليار درهم.

فيما وصلت القيمة الإجمالية للتصرفات إلى 107.8 مليارات درهم، في مؤشر على قوة الزخم الاستثماري مع بداية العام. ويعكس الأداء القياسي عمق الطلب المحلي والدولي على الأصول العقارية في دبي، مدعوماً بتنوع الشرائح الاستثمارية، واستمرار النمو السكاني وتدفق رؤوس الأموال، إلى جانب الثقة المتنامية بمتانة السوق وقدرته على تسجيل نمو مستدام في مختلف المنتجات العقارية.

أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن المبيعات نمت 60 % على أساس سنوي من 44 مليار درهم تمت عبر 14053 صفقة في يناير من عام 2025 إلى 70 مليار درهم عبر 16858 صفقة خلال يناير الجاري، ويشير ذلك إلى أن يناير 2026 تمكن من تحطيم الرقم القياسي لأفضل افتتاحية شهرية والتي كانت مسجلة باسم يناير 2025.

ووفقاً للبيانات، سجلت التصرفات العقارية في دبي أعلى قيمة شهرية لها على الإطلاق في تاريخ الإمارة، حيث بلغت 107.8 مليارات درهم عبر 21,298 صفقة بنمو في القيمة عند 86.8 % مقارنة في يناير 2025 والذي بلغت فيه التصرفات 57.7 مليار درهم نتجت عن 17,636 صفقة.

وتوزعت تصرفات يناير 2026 لتشمل70 مليار درهم مبيعات عقارية عبر 16858 صفقة، و32 مليار درهم رهون عقارية عبر 3614 صفقة، و5.8 مليارات درهم هبات عبر 826 صفقة.

وأفادت بيانات الدائرة بأن منطقة الروية الأولى استحوذت على الحصة الأكبر من المبيعات خلال يناير 2026 بقيمة 6.3 مليارات درهم عبر 3 صفقات، تلتها منطقة معيصم الثانية بـ 6 مليارات درهم عبر 329 صفقة.

وثالثاً منطقة اليلايس 1 بـ4.6 مليارات درهم عبر 1050 صفقة، ثم منطقة الخليج التجاري بـ 3.8 مليارات درهم عبر 988 صفقة، وخامساً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 2.3 مليار درهم عبر 299 صفقة. (دبي ـ مشعل العباس)

70

ملياراً مبيعات قياسية بنمو 60 %

6.3

مليارات مبيعات في الروية الأولى تتصدر بها المناطق