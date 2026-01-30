50 % طفرة سعرية عقارية بمنطقتين في دبي خلال عام

سجلت منطقتان سكنيتان في دبي ارتفاعات سعرية تجاوزت 50% في متوسط أسعار بيع الفلل والتاون هاوس 2025، في مؤشر على قوة الطلب على الأصول السكنية المميزة، ومتانة سوق العقارات الفاخرة في دبي، وقدرته على استقطاب طلب نوعي مرتفع القيمة، وفق بيانات سوقية حديثة.

ووفقاً لتقرير حديث لمؤسسة «إي سبيس» عن سوق دبي العقاري خلال النصف الثاني من 2025، فإن منطقة «تلال الإمارات» جاءت ضمن الأعلى نمواً.

حيث ارتفع متوسط سعر بيع الفلل 50 % على أساس سنوي، ليصعد من نحو 25.7 مليون درهم 2024 إلى قرابة 37.6 مليون درهم العام الماضي.

وذلك في وقت تراجع فيه عدد الصفقات ما يعكس محدودية المعروض، واستعداد المشترين لدفع علاوة سعرية مرتفعة مقابل المواقع فائقة الخصوصية. وفي مجمع فيكتوري هايتس بمدينة دبي الرياضية سجلت أسعار الفلل أعلى نمو في السوق، مع قفزة 52%.

حيث سجل نحو 8.67 ملايين درهم خلال الفترة نفسها، ورغم انخفاض عدد الصفقات المنفذة، إلا أن الارتفاع السعري يعكس انتقال المنطقة إلى شريحة سعرية أعلى مدفوعة بتحسن جودة المعروض.

وتعكس القفزات السعرية استمرار الطلب على الفلل عالية الجودة، محدودية الأراضي القابلة للتطوير في المناطق القائمة، توجه شريحة من المشترين نحو الأصول السكنية طويلة الأمد، استعداد السوق لاستيعاب أسعار أعلى في المواقع المميزة.

وتأتي الارتفاعات في وقت يشهد فيه سوق الفلل في دبي تفاوتاً في الأداء بين المناطق، حيث سجلت بعض المجمعات السكنية نمواً سعرياً مزدوج الرقم، والبعض الأخر نمواً من خانة واحدة، رغم استقرار عدد الصفقات، ما يعكس مرحلة إعادة تسعير، يقودها الطلب الحقيقي .

37.6

مليوناً متوسط سعر بيع الفلل في «تلال الإمارات»

52 %

قفزة أسعار بيع شقق «فيكتوري هايتس» في «دبي الرياضية»