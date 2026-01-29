36 مليار درهم تصرفات استثنائية لعقارات دبي في 3 أيام

3710 إجمالي عدد الصفقات

18.8 ملياراً المبيعات عبر 2928 صفقة

واصل السوق العقاري في دبي انطلاقته القوية منذ بداية العام، وسجلت التصرفات مستوى قياسياً جديداً خلال الأيام الثلاثة الماضية، وبلغت قيمتها الإجمالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي نحو 36 مليار درهم نتجت عن 3710 صفقات.

وتوزعت التصرفات العقارية خلال الأيام الثلاثة الماضية بواقع 18.8 مليار درهم مبيعات عبر 2928 صفقة، إلى جانب 15 مليار درهم رهوناً من 613 صفقة، إضافة إلى 2.1 مليار درهم هبات تم تسجيلها من خلال 169 صفقة.

واستهل السوق الأسبوع الجاري تعاملاته الاثنين الماضي بتسجيل رقم قياسي في قيمة التصرفات بلغ 15.6 مليار درهم، واستمر النشاط أول من أمس بتصرفات بقيمة 5 مليارات درهم.

وواصل السوق زخمه القوي أمس، وسجلت التصرفات العقارية أكثر من 15.3 مليار درهم عبر 1125 صفقة، وتم تسجيل 888 مبايعة بقيمة 3.6 مليارات درهم، منها 95 مبايعة لأراضٍ، و691 مبايعة لوحدات سكنية، و102 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون 11.5 مليار درهم عبر 211 معاملة، منها 61 رهناً لأراضٍ، و117 رهناً لوحدات سكنية، و36 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 26 هبة بقيمة 178 مليون درهم.

كما سجل السوق العقاري صفقتي رهن قياسيتين لقطعتي أرض في منطقة واجهة دبي المائية بقيمة 11 مليار درهم، بلغت قيمة الأرض الأولى 10.3 مليارات درهم على 1.1 مليون متر مربع، أما قيمة الأرض الثانية فبلغت 751 مليون درهم على مساحة مليون متر مربع.